Scudetto al Milan, cosa si dice nello spogliatoio: lo ha rivelato Ricci

La squadra di Allegri è tra le candidate per la vittoria del tricolore 2025/2026: Ricci sul tema ha svelato un aneddoto.

Il Milan è in linea con l’obiettivo che si era dato a inizio stagione: finire nelle prime quattro posizioni della classifica della Serie A. Tornare a disputare la Champions League è fondamentale sia per ragioni sportive sia per ragioni economiche. Rinunciare ai ricchi premi UEFA e a quelli derivanti dalla vendita dei biglietti ha un peso enorme sul bilancio.

In una stagione senza coppe europee come questa, è normale aspettarsi che la squadra di Massimiliano Allegri possa lottare per lo Scudetto. In questo momento è tra le candidate, però sarà importante non sbagliare le prossime due partite contro Torino e Sassuolo, che precederanno la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. A volte i rossoneri hanno faticato con le medio-piccole, dunque è fondamentale evitare passi falsi e conquistare il bottino pieno di punti.

Milan, Allegri ha bandito la parola Scudetto? Risponde Ricci

Oggi parlare di Scudetto è prematuro, serve fare il possibile per essere in corsa nel momento decisivo della stagione. Per Allegri, è da marzo in poi che ha senso parlarne, in base a quella che sarà la classifica. Chiaro che adesso serve mettere in cascina più punti possibili per potersi mettere nella condizione di vincere la seconda stella della storia del Milan.

Samuele Ricci, intervistato dal quotidiano Tuttosport, ha risposto a una precisa domanda sull’utilizzo della parola Scudetto nello spogliatoio: “Se Allegri ci permette di usarla? No no, adesso il focus deve essere trovare continuità, quindi tornare in Champions dove merita il Milan e poi vediamo“. Parlare del tricolore sembra qualcosa di bandito a Milanello, anche perché parlare serve a poco: bisogna fare vincere, fare punti.

Il fatto che il Milan sia andato bene negli scontri diretti è un fattore positivo, però ogni partita vale 3 punti e non si possono sbagliare quelle contro avversarie meno quotate. Allegri, che di campionati ne ha vinti in Italia, lo sa bene e sta cercando di trasmettere la sua mentalità al gruppo. I prossimi match di Serie A contro Torino e Sassuolo saranno due test di maturità.

In Torino-Milan di lunedì mancheranno ancora Youssouf Fofana, Santiago Gimenez e Zachary Athekame. I primi due dovrebbero tornare per il successivo impegno contro il Sassuolo o, alla peggio, nella sfida di Supercoppa Italiana contro il Napoli in Arabia Saudita.