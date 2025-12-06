Torino-Milan, le ultime su Gimenez e Fofana: com’è andato l’allenamento di oggi

Come stanno Gimenez e Fofana, entrambi out per infortunio, in vista di Torino-Milan, gara in programma lunedì sera.

Santiago Gimenez e Youssouf Fofana sono fuori per infortunio. Il primo è out ormai da più di un mese, il secondo invece si è fatto male prima della partita di Coppa Italia contro la Lazio di giovedì. Anche Zachary Athekame è fuori per un problema fisico: anche lui, come Leao e Rabiot, ha accusato problemi al soleo.

Ma quando rientreranno? Oggi a Milanello sia Gimenez che Fofana hanno ancora svolto lavoro personalizzato. A meno di sorprese, nessuno dei due sarà recuperato per il Torino, gara in programma lunedì sera. Sul rientro del messicano ci sono ancora un po’ di dubbi, più chiara invece la situazione per quanto riguarda gli altri due.

Quando rientra Fofana

Fofana è al lavoro per recuperare in tempo per Milan-Sassuolo di domenica. Il centrocampista francese vuole esserci per la partita di campionato contro i neroverdi: il suo non è un problema troppo serio, ma c’è comunque grande cautela per non aggravare la situazione. Per questo motivo Fofana potrebbe saltare anche il Torino, così da non rischiare. Nel mirino c’è il Sassuolo ed è molto probabilità che ci sarà. Lo stesso vale per Athekame: fermo da qualche settimana per il problema al polpaccio, potrebbe rientrare proprio per la gara di domenica prossima a San Siro.