Ufficiale, ha rinnovato fino al 2029: ora per il Milan è impossibile

Ufficiale la firma del centrocampista, ora l’affare per il Milan e anche la Juventus si fa più complicato. Di seguito tutti i dettagli

La notizia ufficiale è arrivata nelle ultime ore. Il Lille ha annunciato il rinnovo di contratto di Ayyoub Bouaddi, talento del 2007 già stabilmente nel giro delle selezioni giovanili francesi. Il centrocampista prolunga per due anni il contratto, inizialmente fissato al 2027, con una nuova scadenza fissata al 30 giugno 2029. È un segnale di forza da parte del club, che punta sulla sua crescita e difende un patrimonio tecnico sempre più valutato anche all’estero. La firma arriva prima della sfida vinta 1-0 contro il Marsiglia di Roberto De Zerbi grazie alla rete di Ethan Mbappé, altro nome brillante del vivaio francese (fratello di Kylian). Bouaddi, fermo per squalifica, ha seguito il match dalla tribuna.

Rinnovo ufficiale e il prezzo lievita

L’accordo firmato dal classe 2007 diventa immediatamente un elemento chiave per Milan e Juventus, squadre che osservano il suo percorso da tempo. L’interesse nasce dalle qualità fisiche e tecniche di un ragazzo giovane ma che gioca come un veterano, lanciato per la prima volta da Paulo Fonseca a soli 16 anni. Il paragone con Adrien Rabiot accompagna da mesi la sua crescita, dalla struttura al modo in cui interpreta la zona centrale. Il prolungamento fino al 2029 chiude ogni spiraglio immediato, ma non elimina la possibilità di un dialogo più avanti. Il Lille, però, si muove in maniera netta e difende il proprio gioiello mentre anche il Paris Saint-Germain valuta un investimento sul lungo periodo. Il rinnovo di questi giorni non fa altro che alimentare il prezzo del suo cartellino, ora superiore ai 40 milioni.

La storia di Bouaddì

Arrivato dal Creil nel 2021, cresce nel vivaio fino alla firma del primo contratto professionistico a 15 anni e mezzo. Tre giorni dopo il 16° compleanno stabilisce un record assoluto nelle competizioni europee con l’esordio in Conference League. Poco dopo debutta in Ligue 1 e diventa il più giovane del XXI secolo a scendere in campo. La progressione prosegue con la prima da titolare in Champions League contro il Real Madrid il 2 ottobre 2024, data identica a quella del suo esordio europeo un anno prima. Nel 2025 registra 72 presenze in prima squadra, una cifra notevole per un diciottenne. Il Lille accoglie il rinnovo con soddisfazione e pubblica un comunicato che esalta il legame tra il calciatore e il club. Bouaddi commenta così la scelta: “Sono molto felice e orgoglioso di prolungare il mio contratto con il LOSC“. Parole di gratitudine verso chi lo ha sostenuto sin dalle prime partite difficili, confermando un legame profondo con l’ambiente.