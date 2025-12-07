Al Bayern Monaco non gioca, il Milan ci prova: è un 2007 di grande talento

Il Milan ha messo nel mirino un grande talento del Bayern Monaco, ma c’è tanta concorrenza: di chi si tratta

Il nome di Adin Licina è finito sul taccuino del Milan e di Igli Tare. Il classe 2007, talento annunciato negli ultimi anni ma oggi dentro una fase di stallo inattesa, è di fronte ad un bicio. Il giovane montenegrino naturalizzato tedesco non gioca al Bayern Monaco, superato dal 2008 Karl, penalizzato dal recupero imminente di Musiala e dalla crescita di Olise. In queste condizioni, difficile ritagliarsi un ruolo. Kompany evita di inserirlo nelle rotazioni e questo porta il ragazzo a cercare soluzioni altrove. In tutto questo, il Milan osserva con interesse, consapevole del potenziale enorme.

Chi è Adin Licina del Bayern Monaco

Il momento di Licina nasce da una parabola sorprendente. Nell’estate 2024 aveva svolto la preparazione con la prima squadra, arrivando perfino a giocare un’amichevole contro il Tottenham. In quella fase il suo nome circolava con forza, alimentato dalle parole di Hector Peris: “Adin è il miglior talento che il Bayern avrà nei prossimi 10 anni“. La realtà ha preso una strada diversa, complice una serie di piccoli stop e una fiducia mai sbocciata pienamente. Il club bavarese avrebbe chiesto di lavorare su un obiettivo chiaro: restituirgli ritmo dal punto di vista fisico e sicurezza in quello mentale. Il contratto in scadenza però complica tutto. Il Bayern vuole il rinnovo, mentre il ragazzo non ha ancora dato una risposta definitiva. Intanto aumentano le manifestazioni di interesse: Milan, Juventus, Borussia Dortmund e Leverkusen monitorano la situazione con attenzione.

Milan are targeting a January move for Adin Ličina. Inter, Juventus, Sporting CP and Real Sociedad have also been following the youngster. Bayern are open to letting Ličina leave the club. The idea could be a low-cost fee with a high sell-on clause or potentially a buy-back in… pic.twitter.com/v3Fq6ZCFgz — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 7, 2025



Sul piano tecnico il ragazzo ha sempre avuto idee precise. In un’intervista al sito ufficiale aveva descritto la propria identità calcistica: “Mi piace puntare gli avversari e tentare il dribbling. Devo migliorare ancora in fase difensiva“. Parole chiare, completate da un riferimento diretto a Musiala, giocatore da cui trae ispirazione. Licina ha percorso tutto il settore giovanile bavarese, sempre da sotto età, dopo un provino superato senza entusiasmo. Il suo percorso si è fermato negli ultimi mesi, ma resta un talento con margini enormi. Il Bayern rischia di perderlo a zero, con l’idea di proporre un rinnovo utile per venderlo in futuro con diritto di recompra. Licina, però, resta fermo sulle proprie esigenze: vuole minuti e crescere, cose che ad oggi il Bayern Monaco non riesce a garantirgli.