In prestito in Serie B, la decisione è presa: il Milan vuole rivitalizzarlo

Le ultimissime notizie relative al calciomercato: il giocatore è nuovamente pronto a lasciare i rossoneri. Ecco la sua destinazione

Senza Coppa Italia, molti calciatori rischiano di finire ancor di più ai margini del gruppo di Massimiliano Allegri. Il match contro la Lazio ha dato prova che l’organico non può considerarsi all’altezza della situazione. Il calciomercato estivo è finito nel mirino della critica per i tanti feedback negativi ricevuti dai giocatori acquistati solo qualche mese fa.

Luka Modric e Adrien Rabiot sono al momento gli unici a salvarsi. I tanti milioni spesi per Christopher Nkunku stanno così diventando sempre più un rimpianto. Il francese è diventato l’elemento più caro della rosa, colui che pesa di più a bilancio, ma il suo rendimento non è certamente all’altezza.

Nkunku, così, rischia di essere tagliato a breve. Sarà sotto esame al pari di altri calciatori che hanno deluso terribilmente giovedì sera all’Olimpico. Prestazioni da dimenticare sia per Estupinan che De Winter che hanno fatto capire perché Allegri abbia deciso di puntare su altri giocatori.

Dal Milan al campionato cadetto: nuova avventura per l’attaccante

C’è poi chi ha bocciato la prestazione di Samuele Ricci, che in altre gare, però, aveva fatto bene. Servirà tempo, invece, per dare un giudizio ad Arson Jashari, che contro la Lazio ha iniziato a far conoscere le proprie qualità. I 40 milioni spesi non sono certo pochi, ma c’è la convinzione che l’investimento sia stato più che giusto.

Il 2026 sarà dunque un anno movimentato, in cui molti calciatori rischiano di fare la valigia. Tra questi ovviamente c’è anche il giovane Odogu, che ha bisogno di giocare per crescere. E Santi Gimenez? Ad oggi non ci sono sostanziali novità, ma è sotto esame e un addio non si può certo escludere.

Tra i calciatori, poi, che saluteranno il Diavolo, ci sono anche alcuni alcuni elementi del Milan Futuro, ai quali sta stretta la Serie D. E’ sicuramente il caso di Chaka Traore, che ha diverse proposte dal campionato di Serie B.

L’ivoriano, che il prossimo 23 dicembre, compirà 21 anni, ha fin qui giocato otto gare con la maglia rossonera, segnando in una sola circostanza contro il Chievo, e fornendo due assist. Dopo aver indossato le maglie del Palermo, oltre che del Parma, Traore è pronto a vivere una nuova esperienza in un’altra squadra italiana del campionato cadetto