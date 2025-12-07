Milan, non c’è pace per lui: febbre nella notte, a rischio per Torino

Fermato ancora una volta un titolare a causa di un problema fisico: ha avuto la febbre nella notte, a farlo sapere è Allegri

Non c’è pace per Christian Pulisic. Dopo l’infortunio in Nazionale di ottobre e il recente problema che lo ha tenuto fuori contro la Lazio in campionato, l’americano è ora a rischio anche per la partita contro il Torino di domani. Ad annunciarlo è stato Massimiliano Allegri, intervenuto poco fa nella consueta conferenza stampa di vigilia: “Pulisic stanotte ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione o meno“. L’ex Chelsea quindi potrebbe stare fuori per l’importante gara di domani contro il Torino all’Olimpico. Una sfida che può garantire ai rossoneri una ripresa immediata dopo il ko di giovedì contro la Lazio in Coppa Italia, che ha determinato l’eliminazione dal torneo.

Chi gioca al posto di Pulisic

Se Pulisic non dovesse farcela, è probabile che Allegri darà un’altra chance a Christopher Nkunku. Giovedì in Coppa Italia ha giocato in quella posizione da attaccante a destra Loftus-Cheek, che ormai Allegri considera a tutti gli effetti un giocatore offensivo e non un centrocampista. Ma l’inglese non ha convinto granché. Per la verità nemmeno il francese dà garanzie, ma è l’unica possibilità. Anche perché nel frattempo Santiago Gimenez ancora non è rientrato.

Gli altri assenti

Allegri in conferenza stampa ha detto: “Speriamo di averlo il prima possibile“, quindi non ci sono indicazioni chiare sul suo possibile rientro. Ci sono altri due giocatori fuori per infortunio: Youssouf Fofana, che Allegri spera di avere a disposizione di nuovo per la gara contro il Sassuolo di domenica prossima, e Athekame. Anche lo svizzero, rivela l’allenatore, sta completando il recupero e potrebbe esserci per la sfida interna coi neroverdi.