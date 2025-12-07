Rientra prima del previsto: disponibile per Napoli-Milan di Supercoppa

Il giocatore è al lavoro per tornare a disposizione prima del previsto: potrebbe essere in campo per Napoli-Milan di Supercoppa

Il Milan domani affronterà il Torino e domenica prossima accoglierà il Sassuolo a San Siro. Dopodiché, inizierà la missione Supercoppa. Da campione in carica, i rossoneri proveranno a portare a casa di nuovo il torneo dopo l’incredibile successo della passata stagione, l’unica gioia recente post Scudetto del 2022. Una vittoria clamorosa con due rimonte: la prima contro la Juventus e la seconda in finale con l’Inter da 2-0 a 3-2. Il Milan proverà a vincerla di nuovo, anche perché la Supercoppa è l’unica altra competizione rimasta oltre alla Serie A dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia di giovedì per mano della Lazio.

Conte recupera un giocatore fondamentale per Napoli-Milan

La prima sfida è in programma il prossimo 18 dicembre sempre in Arabia Saudita contro il Napoli di Antonio Conte. Le due squadre si sono già incontrate in campionato ed è finita con la vittoria del Milan. Ma quella sarà una gara diversa, anche perché i partenopei avranno tanti giocatori a disposizione che invece a San Siro ad inizio campionato non c’erano.

Fra i giocatori a disposizione di Conte ci sarà molto probabilmente anche Stanislav Lobotka, come riportato da Sky Sport. Lo slovacco, giocatore chiave dello scacchiere azzurro del mister leccese, è out per infortunio da qualche settimana ma sta lavorando per recuperare nel più breve tempo possibile. A meno di colpi di scena, dovrebbe tornare in tempo per la semifinale di Supercoppa contro il Milan.

Un appuntamento importante per la stagione degli azzurri, che vogliono portare a casa il trofeo da campioni d’Italia in carica. Lobotka è un rientro molto importante, e attenzione anche a quello di Romelu Lukaku: infortunatosi gravemente in estate durante un’amichevole, anche lui sta lavorando per tornare in tempo per la Supercoppa.