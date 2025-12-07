Rinnovo Modric, perché ora è il Milan a spingere: ne sono tutti convinti

Il centrocampista croato si è rivelato un colpo azzeccato da parte del club rossonero, che ha già iniziato a pensare al suo prolungamento contrattuale.

Quando il Milan ha ingaggiato Luka Modric qualcuno ha espresso critiche o comunque dubbi, pensando che fosse ormai troppo avanti con l’età per essere ancora un giocatore decisivo. Ma le sue prestazioni sul campo hanno dovuto far ricredere chi criticava o dubitava.

Il croato, che a settembre ha compiuto 40 anni, ha dimostrato di poter fare la differenza con la maglia rossonera. I ritmi della Serie A non saranno quelli della Liga o della Premier League, inoltre il Milan non gioca competizioni europee e questo aiuta la sua gestione, però bisogna dare merito a Modric per quello che sta facendo da quando è arrivato in Italia.

Si è messo a disposizione con grande umiltà, cercando di sfruttare la sua esperienza per aiutare il gruppo guidato da Massimiliano Allegri. Non è venuto a Milano per “svernare”, ma con la seria intenzione di dare un contributo di alto livello a un Diavolo che in questa stagione ha la missione di tornare a qualificarsi alla Champions League.

Milan, rinnovo Modric: le ultime news

Modric seguiva il Milan già da bambino e ne era tifoso, anche perché la maglia rossonera è stata indossata pure dal connazionale e idolo Zvonimir Boban. Quest’ultimo aveva già provato a portarlo a Milano nel 2019, però allora il giocatore ha preferito rimanere al Real Madrid.

Il contratto del centrocampista scade a giugno 2026 e prevede un’opzione per il rinnovo di un altro anno. Considerato il suo rendimento in campo, oggi è normale pensare che le parti potrebbero continuare insieme anche nella stagione 2026/2027. La Gazzetta dello Sport scrive che l’idea di prolungare l’accordo si sta facendo sempre più insistente.

Il Milan vede in Modric un leader che farebbe ancora comodo alla squadra sia per il suo carisma sia per quello che sa ancora dare nelle partite. Ma per lui è troppo presto per pensare al futuro, con la società era d’accordo di parlarne più avanti. Probabilmente, marzo-aprile sarà un periodo nel quale poter fare qualche discussione più approfondita sul tema.

Ora l’ex Real Madrid è concentrato sui prossimi impegni con la maglia rossonera, appena verrà il momento parlerà serenamente del contratto con Igli Tare e Giorgio Furlani. Lunedì sera il Milan affronta il Torino in trasferta e serve una vittoria per riprendere la vetta della classifica della Serie A.