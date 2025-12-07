Svolta Maignan, contatto per il rinnovo: c’è la richiesta

Le ultimissime novità legate al futuro del portiere francese: il punto della situazione a pochi mesi dalla scadenza

Pochi mesi e Mike Maignan si separerà ufficialmente dal Milan. Il contratto del francese con i rossoneri scadrà il prossimo 30 giugno, ma col nuovo anno potrà già legarsi ad un’altra squadra. Al momento, d’altronde, non arrivano segnali positivi che lasciano pensare ad una fumata bianca.

Già in estate, il transalpino è stato ad un passo dal dire addio al Milan: Massimiliani Allegri e Igli Tare, però, si sono opposti alla sua cessione, con la consapevolezza di correre il serio rischio di perderlo a zero. In queste ultime settimane si è tornati a parlare intensamente del futuro di Mike Maignan, per via delle sue prestazioni.

Il rendimento in stagione del numero 16 è di altissimo livello: il capitano è stato decisivo in più di una circostanza permettendo al Diavolo di portare a casa punti davvero pesanti. Contro l’Inter e la Roma ha neutralizzato due rigori importantissimi, ad Hakan Calhanoglu e Paulo Dybala, ma anche con la Lazio è stato mostruoso, sul colpo di testa di Gila.

Milan, futuro Maignan: il punto della situazione

Gli interventi decisivi sono, dunque, già tantissimi e tutto il popolo rossonero si augura che alla fine tra le parti ci possa essere un accordo per andare avanti insieme. Al momento, però, non arrivano segnali che vanno verso questa direzione.

Anche i calciatori – vedi il post di Matteo Gabbia su Instagram – si augurano vivamente di poter avere ancora in rosa il francese. Il futuro di Maignan è tutto da scrivere: il Chelsea, che l’avrebbe preso in estate, non ha ancora affondato il colpo, ma non si può tagliar fuori dalla corsa.

Una corsa a cui potrebbe partecipare anche il Bayern Monaco, oltre che ben due club italiani, oltre al Milan. La paura più grande dei tifosi rossoneri è quella di vedere Mike Maignan vestito di nerazzurro o bianconero. Sia l’Inter che la Juventus, infatti, hanno chiesto informazioni al suo entourage.

Nel frattempo, il Milan prova a tener vive le piccole speranze rimaste sul rinnovo: la dirigenza rossonera – come riporta Sportmediaset – ha avuto dei contatti con gli agenti del francese, che per mettere nero su bianco avrebbero chiesto ben otto milioni a stagione. Circa un anno fa, l’accordo – fatto poi saltare da Furlani – era sui 5 milioni di euro, bonus compresi