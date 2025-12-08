Affare fatto per Arizala al Milan: quanto è costato, i dettagli

Il Diavolo ha messo le mani sul giovanissimo calciatore colombiano, pronto a sbarcare in Italia per vestire il rossonero

Colpo a sorpresa per il Milan. Con un vero e proprio blitz, il Diavolo ha deciso di chiudere per un giovanissimo calciatore sudamericano, messosi in mostra al Mondiale Under 20, indossando la maglia della Colombia. Ormai la notizia è di dominio pubblico da giorni: il club rossonero e l’Independiente Medellin hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Juan David Arizala.

Si tratta di un terzino sinistro classe 2005, cresciuto nei Cyrclones Cali, una piccola realtà locale, prima del passaggio all’Independente nel 2023. Il calciatore, nato a El Charco, è dunque pronto a lasciare la Colombia e il Sudamericano per approdare in Europa: nei prossimi giorni giorni sarà a Milano per svolgere le visite mediche e mettere nero su bianco.

Juan David Arizala andrà ad occupare uno degli slot da extra-comunitario, che il Milan ha liberi. Nelle casse dell’Independiente Medellin entreranno circa tre milioni di euro. Il club colombiano si è assicurato anche un’importante percentuale su un’eventuale futura rivendita.

Calciomercato Milan, un nuovo giocatore sulla sinistra: la situazione

Ma quale sarà il futuro di Juan David Arizala? E’ probabile che il calciatore si alleni inizialmente con la squadra di Massimiliano Allegri, prima di essere ceduto in prestito. In estate poi si faranno altre valutazioni.

Oggi la corsia sinistra, orfano di Theo Hernandez, ha in Davide Bartesaghi il suo interprete titolare. Le prestazioni di Pervis Estupinan sono state deludenti, così il tecnico livornese e il suo staff hanno deciso di dar fiducia al giovanissimo italiano.

Per l’ex Brighton saranno dunque settimane importanti: a fine stagione per il sudamericano potrebbe esserci addirittura l’addio, con il Milan che vorrebbe comunque rientrare dalla spesa di venti milioni di euro affrontata qualche mese fa.

Per Bartesaghi, invece, bisognerà respingere le sirene inglesi e spagnole: sia l’Arsenal che il Barcellona, infatti, hanno bussato alle porte del Milan per chiedere informazioni in merito al giocatore mancino. La firma sul rinnovo è arrivato pochi mesi fa, ma non è da escludere che non ne arrivi un’altra per spazzare definitivamente tutti i rumors che lo vorrebbero lontano dal Milan. Bartesaghi, comunque, non ha alcuna dubbio: il giocatore, che Paolo Maldini come idolo, sogna di scrivere capitoli importanti di storia con la maglia del Milan.