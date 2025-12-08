Formazioni ufficiali Torino-Milan: la decisione definitiva su Pulisic, sorpresa a centrocampo

Le formazioni ufficiali di Torino-Milan: le scelte di Baroni e Allegri. La decisione definitiva su Pulisic, che ha raggiunto la squadra oggi

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Milan e la decisione finale di Allegri su Christian Pulisic, che ha avuto la febbre nei giorni scorsi e ha raggiunto la squadra nel ritiro di Torino solo oggi. L’americano non ci sarà dal primo minuto ma è in panchina, pronto per dare il suo contributo a gara in corso. Al suo posto gioca Nkunku, che affiancherà ovviamente Leao. Ma c’è un’altra novità: Allegri per la prima volta schiera Ruben Loftus-Cheek al posto di Fofana, quindi un centrocampista con caratteristiche più offensive diverso a Samuele Ricci.

Le formazioni ufficiali di Torino-Milan

Torino (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Anjorin,Asllani, Pedersen; Vlasic; Zapata, Che Adams. All. Baroni

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri