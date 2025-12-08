Infortunio Leao, come sta l’attaccante: Milan in ansia per la Supercoppa

Infortunio Leao alla mezz’ora di Torino-Milan, l’attaccante portoghese ha accusato un problema muscolare. Le prime notizie

Il Milan esce dal primo tempo contro il Torino con una pessima notizia. La squadra di Allegri dovrà fare i conti con un problema imprevisto: Rafael Leao si è fermato dopo mezz’ora, lasciando il campo con una smorfia che ha gelato la panchina rossonera.

Infortunio Leao, cosa è successo

L’episodio arriva su un’azione solitaria del portoghese. Leao tenta un destro violento da fuori area, sente subito una fitta all’inguine e prova a restare in campo per alcuni minuti. Dopo un po’ però è lui stesso che chiede il cambio, uscendo sconsolato e toccandosi l’inguine. Allegri procede quindi con la sostituzione: entra Samuele Ricci, con Loftus-Cheek che avanza la sua posizione al fianco di Nkunku.

Il Milan aveva già perso Leao per un periodo lungo a inizio stagione. Le valutazioni mediche previste nelle prossime ore chiariranno l’entità del guaio muscolare. Domani infatti svolerà probabilmente gli esami una volta rientrati a Milano. C’è grande ansia in vista della Supercoppa: il primo appuntamento è il 18 dicembre per affrontare il Napoli di Conte.