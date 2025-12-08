Pagelle Torino-Milan, il migliore e il peggiore in campo

Le pagelle di Torino-Milan, posticipo della giornata di Serie A. Il migliore e il peggiore in campo della partita di questa sera

Vince di rimonta il Milan all’Olimpico contro il Torino di Marco Baroni. In vantaggio per due gol a zero (prima con rigore di Vlasic e poi con Duvan Zapata), i granata si fanno recuperare tre gol. Le firme sono di Adrien Rabiot, che si inventa un gol dal nulla con una sassata da 35 metri, e del solito Christian Pulisic, che con 40 di febbre segna una doppietta che regala di nuovo la vittoria ai suoi. Solita prestazione di alto livello di Luka Modric, che torna a comandare il gioco dopo il riposo dell’Olimpico (con una sconfitta come risultato) e di Alexis Saelemaekers. Ottimo l’ingresso di Samuele Ricci, che ha preso il posto dell’infortunato Leao. Nkunku ancora in difficoltà ma prestazione in crescendo.

Il migliore

Christian Pulisic è certamente il migliore in campo di questa sera. Allegri lo manda in campo e dopo un minuto segna il gol del pareggio: riceve un cross da sinistra, controlla e calcia con una precisione chirurgica. Si ripete dopo dieci minuti: il Milan manovra bene a destra, con Ricci che fa uscire il centrale di destra e la mette al centro, Nkunku si muove sul primo palo ma la palla arriva al centro dell’area, dove Pulisic è solo: tiro di prima di sinistro e gol. MVP, ancora.

Il peggiore

Dopo una serie di buone prestazioni, non è stata una buona serata per Fikayo Tomori. Ingenuo in occasione del calcio di rigore concesso al Torino: il braccio è largo e poteva certamente evitare. In generale, disattento in alcune situazioni ma, come tutta la squadra, per fortuna ha alzato il livello della sua gara con il passar del tempo.

Le pagelle di Torino-Milan

MAIGNAN 5,5

TOMORI 5

GABBIA 6

PAVLOVIC 6

SAELEMAEKERS 6,5 (Dall’88’ ESTUPINAN SV)

LOFTUS-CHEEK 6,5

MODRIC 7

RABIOT 7,5

BARTESAGHI 6 (Dal 66′ PULISIC 9)

LEAO 5 (Dal 31′ RICCI 6,5)

NKUNKU 6