Rientra dal prestito per diventare il vice Saelemaekers: il Milan valuta questa possibilità

Non ha convinto e il club è pronto a rispedirlo al Milan a gennaio: i rossoneri starebbero pensando di tenerselo in rosa

Oltre all’attaccante e al difensore, il Milan valuta anche l’acquisto di un nuovo esterno destro. C’è la necessità di un vice Saelemaekers, ruolo che è attualmente di Athekame. Lo svizzero, out da un mese per infortunio, non è però pronto a questo livello: la società potrebbe quindi valutare una cessione in prestito a gennaio e l’acquisto di un giocatore che possa essere un valore aggiunto.

Ecco perché ci sono riflessioni in corso su un possibile rientro da un prestito: Yunus Musah. L’americano, passato all’Atalanta sul gong finale dello scorso mercato, è fuori progetto a Bergamo. Anche Palladino, dopo Ivan Juric, non ci punta, e questo rende sempre più probabile l’interruzione del prestito a gennaio. Il Milan dovrà rinunciare ai 30 milioni fissati per il riscatto, ma il suo ritorno a gennaio potrebbe diventare utile ad Allegri.

Musah rientra dal prestito: è lui il vice Saelemaekers?

Manca meno di un mese all’apertura del calciomercato. Il Milan dovrà essere fra le più attive. La società vuole accontentare Allegri con l’acquisto di un attaccante e di un difensore ma all’allenatore non dispiacerebbe anche l’arrivo di un nuovo esterno destro che dia maggiori garanzie rispetto a Athekame. Ed è qui che prende corpo il sorprendente scenario che riguarda Musah. L’americano, come dicevamo fuori progetto all’Atalanta, potrebbe quindi tornare al Milan a gennaio. Dopo cinque mesi così, sarà difficile per i rossoneri piazzarlo altrove, per questo si potrebbe prendere in considerazione l’idea di tenerselo in casa e di farne il vice Saelemaekers, ruolo che ha ricoperto con Pioli e anche con Fonseca.

Appoggia questa possibilità anche Carlo Pellegatti, che ne ha parlato così in un suo video su YouTube: “Prendereste un giocatore che in questo momento è fuori dal progetto Atalanta? Quindi fareste venire di corsa Musah come alternativa a Saelemaekers? Ripeto. La mia risposta è sì, non gioca mai a Bergamo eh. Credo che uno come Yunus, ripeto come riserva al posto di Alexis mi faccia star tranquillo..“. Per il noto giornalista quindi è un grosso sì. Musah come vice Saelemaekers lo farebbe dormire sonni più tranquilli, così come ad Allegri, che ad oggi non ha a disposizione una riserva del belga (anche perché è out Athekame).