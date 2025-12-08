Scout del Milan in tribuna per Sassuolo-Fiorentina: due difensori nel mirino

I rossoneri hanno inviato degli scout a Sassuolo-Fiorentina per osservare da vicino due difensori: possono diventare degli obiettivo

Manca meno di un mese all’inizio del calciomercato di gennaio. La squadra di Allegri è impegnata questa sera sul campo del Torino con l’obiettivo di portare a casa tre punti e rispondere subito all’eliminazione in Coppa Italia. La dirigenza vuole regalare qualche rinforzo ad Allegri, spinta da un principio semplice: se l’obiettivo resta lo scudetto, bisogna intervenire. Le priorità non cambiano. Serve un difensore capace di dare solidità immediata, un profilo in grado di alternarsi con Saelemaekers sulla fascia destra e un centravanti utile per gestire le rotazioni fino a primavera. Dentro questo quadro entra un nome nuovo per il reparto arretrato: Tarik Muharemovic, classe 2003 del Sassuolo, osservato nelle ultime settimane da più club italiani.

Tare pensa a due difensori del Sassuolo per gennaio

Tuttosport di oggi parla di un interesse concreto per il difensore bosniaco, autore di una crescita costante in questi mesi in Emilia. La notizia è la presenza di uno scout del Milan sabato scorso al Mapei Stadium. Una figura del club ha seguito dal vivo Sassuolo-Fiorentina, occasione utile per valutare Muharemovic dentro una gara ad alto ritmo. Il difensore neroverde ha costruito una reputazione precisa per affidabilità e pulizia negli interventi. L’osservazione non ha riguardato solo lui: in quella partita era presente anche Jay Idzes, oggi al Sassuolo dopo l’esperienza al Venezia. Il Milan lo aveva monitorato già a marzo, lasciando aperta la possibilità di riprendere il discorso in futuro. Idzes resta su una lista ampia, costruita su profili già verificati in partite di livello e con caratteristiche compatibili con i meccanismi di Allegri.