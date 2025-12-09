L’Inter vuole anticipare il Milan: obiettivo di mercato a rischio

Le ultimissime notizie di calciomercato: i rossoneri e i nerazzurri sono pronti a sfidarsi. Obiettivo in comune: il punto della situazione

Dopo quattordici giornate di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri e l’Inter di Cristian Chivu sono separate da un solo punto: per i rossoneri, il bilancio parla di nove vittorie, quattro pareggi e una sconfitta; per i nerazzurri, invece, i successi sono stati ben dieci, ma ma con quattro ko.

Fin qui a fare la differenza è dunque il risultato derby, che ha visto Chris Pulisic e compagni vincere, con un gol proprio dell’americano, bravo a ribadire in porta una respinta corta di Sommer sul tiro di Saelemaekers. Il Milan, dunque, ha portato a casa la vittoria grazie all’ex Chelsea, ma soprattutto per via delle parate di Mike Maignan.

L’estremo difensore francese è stato decisivo in almeno tre circostanze: ha detto no in maniera splendida sia a Lautaro Martinez che a Marcus Thuram, prima di neutralizzare il rigore calciato da Hakan Calhanoglu. Per giorni così si è discusso di cosa sarebbe successo a portieri invertiti.

Milan vs Inter, è sfida per il portiere

Un discorso sterile che però fa capire come l’avventura dell’estremo difensore svizzero in nerazzurro sia ormai agli sgoccioli. Il contratto di Sommer, come quelli di de Vrija e Acerbi, scade il prossimo 30 giugno e difficilmente verrà prolungato. Beppe Marotta è intenzionato a puntare su un altro numero uno.

Secondo molti rumors di mercato, il presidente dell’Inter starebbe pensando proprio a Mike Maignan per il futuro. Al momento non c’è alcuna trattativa, ma le voci si rincorrono come quelle che vorrebbero l’Inter sulle tracce di diversi obiettivi del Milan.

I vice campioni d’Europa stanno chiaramente cercando un nuovo portiere e sul taccuino ci sarebbe anche il nome di Noah Atubolu, classe 2002 che si sta mettendo in mostra con la maglia del Friburgo. A rivelarlo è Matteo Moretto sul proprio canale YouTube.

L’estremo difensore, che piace pure ai rossoneri, ha un contratto in scadenza nel 2027: l’estate prossima potrebbe dunque essere l’ultimo momento per monetizzare qualcosa dalla sua cessione da parte dei tedeschi. L’Inter, così come il Milan, ci pensa seriamente, ma sta seguendo anche altri portieri: per l’estremo difensore potrebbe, dunque, esserci una vera e propria sfida tutta milanese, considerando che entrambe le squadre stanno pensando anche a Vicario e Caprile.