L’ultima voce sorprendente su Gimenez, è arrivato il sondaggio di un prestigioso club

L’attaccante messicano è finito nel mirino di uno dei club più prestigiosi al mondo: la voce di mercato è sorprendente

Il Milan valuta il futuro di Santiago Gimenez. Fermo da oltre un mese per l’infortunio alla caviglia, l’attaccante messicano, che non ha ancora segnato nemmeno un gol in campionato, ha attirato su di sé l’interesse di varie squadre inglesi. Sunderland e Brentford in primis, ma anche Chelsea e Leeds. Ma il nome del messicano entra ora anche nei piani di un club sudamericano di primo livello. Secondo le indicazioni riportate da Tuttosport, il Boca Juniors studia un’operazione in prestito, inserendolo tra le priorità per un mercato invernale che punta a rilanciare ambizione e competitività.

Il Boca Juniors pensa a Gimenez, la situazione

Il Boca Juniors è una soluzione interessante per Gimenez ma complicata. Molto più probabile che l’ex Feyenoord voglia restare in Europa, consapevole di avere l’interesse di squadre inglesi. Per il Milan resta una questione delicata, perché dalla cessione di Gimenez può dipendere tutto il mercato di gennaio. Arrivato solo un anno fa per 30 milioni, la società lo valuta oggi fra i 20 e i 25 milioni, cifra che gli permetterebbe di non registrare minusvalenze. Una sua uscita porterebbe in cassa una buona somma da reinvestire, altrimenti è difficile pensare ad un acquisto importante in quel reparto.

Le parole dell’agente

Il Milan attende offerte reali e concrete. La speranza dei rossoneri è che possa arrivare una squadra di Premier League con l’offerta giusta. Di recente la sua agente Rafaela Pimenta ha negato possibili spostamenti a gennaio: “Se la Premier lo desidera, non mi sorprende. Che ci sia uno, due o tre club interessati mi sembra normale, ma l’idea che lasci il Milan non esiste». L’agente ha poi sottolineato: «Tutti i fatti, i messaggi, le parole arrivati dal Milan sono sempre stati positivi. Ogni volta che la stampa parla troppo, io chiamo il Milan, e il Milan mi risponde: “No, siamo tranquilli, tutto bene, grazie””. Evidentemente però il Milan ragiona davvero sulla cessione. Tutto dipende dalle offerte.