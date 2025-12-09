Torna Bakayoko, arriva l’annuncio: colpo ad un passo

Il centrocampista francese annuncia il suo ritorno: le parole del calciatore non lasciano davvero dubbi. Il punto della situazione

Tiemoué Bakayoko è tra i calciatori che hanno conquistato l’ultimo scudetto con la maglia del Milan. Era stata un’annata da diciotto presenze totali, di cui quattordici in Serie A, tre in Champions League e una Coppa Italia. Niente gol o assist per il calciatore, ammonito tre volte nel massimo campionato italiano e una in Europa. I minuti giocati sono stati oltre seicento, di cui circa cinquecento in Serie A.

L’ultima presenza è arrivata il 15 maggio 2022, a San Siro, nel due a zero all’Atalanta. Nel tre a zero inflitto al Sassuolo, a Reggio Emilia, è rimasto in panchina ma ha alzato chiaramente ugualmente il trofeo dello Scudetto al cielo.

Nella stagione successiva, Bakayoko è rimasto al Milan, giocando, però, solamente tre volte: otto minuti contro il Monza, 24 con la Fiorentina e sette contro il Napoli. Nella stagione 2023/2024 ha iniziato con il Chelsea, prima di trasferirsi al Lorient dove è riuscito a collezionare ben ventuno presenze, tra Ligue 1 e Coupe de France, trovando anche due gol negli oltre 1350 minuti giocati.

La scorsa annata, infine, si è trasferito al PAOK Salonicco, con cui ha collezionato solamente nove presenze, per circa 400 minuti. L’ultima partita risale addirittura ad oltre un anno fa, nel 2-3 contro l’Olympiacos.

Bakayoko pronto a rimettersi in gioco: l’annuncio ufficiale

Ora la voglia di tornare a giocare. Bakayoko ha dimostrato in passato di poter essere un calciatore importante: ha bisogno di qualcuno che creda davvero in lui per potersi rilanciare.

Il calciomercato invernale può essere il momento giusto per rimettersi in gioco: “Sono determinato a tornare già a gennaio e ad accettare un nuovo club – afferma con convinzione in una recente intervista l’ex rossonero Bakayoko – Per il mercato ci sono alcune novità in arrivo. Mi sento pronto al 100% per la prossima sfida. Il calcio mi manca molto”.

Ha affermato l’ex Milan, che in passato ha indossato maglie importanti come quella del Monaco, del Napoli e ovviamente quella del Chelsea. Ora non resta che capire da dove deciderà di ripartire. Per caratteristiche Bakayoko potrebbe far bene soprattutto in un campionato fisico come quello inglese, ma il suo futuro potrebbe essere chiaramente altrove. Poche settimane e capiremo con quale maglia vedremo giocare ancora Bakayoko.