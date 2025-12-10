Sorpresa Torriani, il Milan è pronto a dare l’ok all’addio

Ecco la decisione del club rossonero sul portiere italiano, che sta trovando spazio con la maglia del Milan Futuro di Oddo

Lorenzo Torriani ha fin qui collezionato nove presenze in Serie D, con la maglia del Milan di Oddo. Il giovanissimo portiere italiano, che il prossimo 31 gennaio compirà 21 anni, è di fatto il numero uno della seconda squadra del Diavolo.

In prima, invece, non c’è stato spazio. Massimiliano Allegri ha sempre puntato su Mike Maignan, che le ha giocate praticamente tutte sia in Serie A che in Coppa Italia. Solo in due circostanze c’è stato spazio per qualcun altro, ad inizio stagione, contro il Bologna e l’Udinese.

Dopo i problemi fisici occorsi contro gli uomini di Vincenzo Italiano, il capitano del Diavolo ha così dato forfait per la trasferta allo stadio Friuli. In quei giorni, prima degli accertamenti, in cui si era temuto un lungo stop, si era scritto tanto di un possibile impiego di Lorenzo Torriani.

Alla fine, però, Massimiliano Allegri ha deciso di puntare sull’esperto Pietro Terracciano, arrivato in estate dalla Fiorentina, per sostituire il partente Marco Sportiello e svolgere il ruolo di secondo. Così per il tecnico livornese non ci sono stati dubbi sull’impiego dell’ex Viola.

Calciomercato Milan, il futuro di Torriani: il punto della situazione

Verosimilmente, ci sarebbero potuti essere qualora lo stop di Mike Maignan fosse stato più lungo. Lorenzo Torriani fin qui ha dunque giocato per il Milan di Oddo, ma in futuro?

Il giovanissimo estremo difensore è diventato oggetto di discussione anche in un’altra circostanza: si è parlato e scritto di Torriani come il futuro portiere titolare del Diavolo, una volta che Mike Maignan avrà detto addio ai rossoneri.

Il francese – come è noto – non ha rinnovato il contratto con il Milan e la separazione è sempre più vicina: così si è fatta avanti l’ipotesi di un Diavolo pronto a puntare su Torriani con un esperto portiere a fargli da chioccia. Anche in vista di questa possibilità, a gennaio, il calciatore potrebbe fare le valigie per andare a giocare in un campionato più competitivo rispetto a quello di Serie D.

Se dovesse, dunque, arrivare una chiamata da un club di Serie B verrebbe presa in considerazione. Tale club ovviamente dovrebbe offrirgli la garanzia di una maglia da titolare.