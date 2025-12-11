Il Milan prende Arizala ma lo cede subito: accordo trovato

Tutto fatto per l’arrivo del terzino colombiano per 3 milioni, ma non resterà al Milan: i rossoneri hanno già l’accordo per mandarlo in prestito

L’operazione per Juan Arizala è stata definita in ogni particolare. Il Milan verserà 3 milioni di euro all’Independiente Medellín più una percentuale compresa tra il 10 e il 20% sulla futura rivendita. Il classe 2005 è un terzino sinistro, mancino naturale, di grande fisicità e spinta. Ha ricoperto anche altri ruoli, come ad esempio l’ala a destra, ma le sue caratteristiche sono quelle del terzino di spinta. Il club rossonero ha accelerato dopo le ottime impressioni ricavate durante il Mondiale Under 20, torneo in cui la Colombia ha chiuso al terzo posto.

Arizala era entrato nel mirino di diverse società, compresi alcuni club di Premier, ma il ragazzo ha preferito il Milan. La sua scelta è stata determinata dal progetto tecnico e dalla convinzione di poter trovare spazio in un ambiente che valorizza i giovani. Il club vede in lui un investimento per il medio periodo, anche perché su quella corsia ci sono già Estupinan e Bartesaghi, due elementi utili per presente e futuro.

Arizala subito via in prestito: accordo trovato

A quanto pare però i rossoneri hanno un piano ben chiaro per il futuro di Arizala. Secondo calciomercato.com, la società sta infatti definendo una trattativa di prestito con il Tolosa (società sulla quale c’è l’influenza di RedBird), destinazione individuata per far crescere il terzino colombiano fino al termine della stagione. L’accordo è vicino e restano da definire gli ultimi dettagli, ma la strada è tracciata.

Per il Milan e per il giocatore è la strada giusta perché consente di inserire Arizala all’interno del circuito europeo senza pressioni e con minutaggio adeguato. La scelta del prestito è stata valutata come la migliore soluzione per farlo arrivare a Milanello già pronto per un passaggio graduale verso la prima squadra. Questo tipo di operazione è molto comune fra i grandi club, soprattutto fra quelli legati in qualche modo dalle proprietà. Al ragazzo, che sembra avere un ottimo potenziale, farà molto bene questa esperienza in Francia per capire il calcio europeo prima di essere investito dalle pressioni di una grande squadra come il Milan.