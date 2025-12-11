Fofana, Leao e il mistero Gimenez: come stanno gli infortunati e quando rientrano

Il punto sugli infortunati del Milan e su quello che sta diventando un vero e proprio mistero: che fine ha fatto Gimenez?

Gli infortuni continuano ad essere un problema in casa Milan. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Rafael Leao, fermato da un fastidio muscolare alla mezz’ora della gara contro il Torino. Per fortuna gli esami ai quali si è sottoposto hanno escluso lesioni: è uno stato infiammatorio che dovrà essere monitorato nei prossimi giorni. Molto probabilmente Allegri non lo rischierà per la partita contro il Sassuolo di domenica, in programma alle 12:30, anche perché pochi giorni dopo si partirà per l’Arabia Saudita e per la Supercoppa. Ma il portoghese non è l’unico alle prese con un infortunio: anche Fofana, Athekame e Gimenez sono ancora alle prese coi loro problemi.

Chi recupera per Milan-Sassuolo

L’unico che dovrebbe tornare disponibile per il Sassuolo è Athekame, che sta per smaltire il problema al soleo (lo stesso di Leao e Rabiot). Fofana, invece, non ha ancora recuperato del tutto: anche ieri ha svolto lavoro personalizzato, vedremo oggi come andrà ma, come nel caso di Leao, è probabile che Allegri non lo schiererà per non rischiare in vista del Napoli in Supercoppa. Tiene banco invece il mistero Santiago Gimenez, così come è stato definito da alcuni quotidiani. Siamo ad oltre un mese di stop per quel problema alla caviglia che lui stesso aveva annunciato sui suoi social.

Il caso Gimenez

Allegri, prima di Torino-Milan, ha detto che “la caviglia è a posto” ma non ha dato ulteriori dettagli in merito. Da qui il mistero per un giocatore che, è evidente, non rientra nei piani dell’allenatore né della società. Le voci su un suo possibile addio nascono in estate, ancor prima che iniziasse il ritiro dopo gli impegni col Messico; poi l’uscita pubblica di Igli Tare prima della gara col Lecce (il direttore sportivo ha parlato apertamente dell’ipotesi scambio con Dovbyk). Gimenez alla fine è rimasto e ha avuto le sue opportunità, senza mai segnare in campionato – ma di certo non solo per colpa sua. Non è mai uscito dal mercato: per 20-25 può partire, e in caso di cessione arriverà un altro attaccante.