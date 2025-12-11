Milan, l’erede di Maignan dal Brasile: è il nuovo Dida

Fra i nomi per raccogliere l’eredità di Maignan c’è anche un brasiliano: in patria è considerato il nuovo Dida per una speciale caratteristica

Il dialogo per il rinnovo di Mike Maignan prosegue da oltre un anno. La dirigenza rossonera vuole prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno 2026: si lavora con più concretezza rispetto alle fasi precedenti e il portiere francese rimane il cardine del progetto tecnico. Dal canto suo, però, il francese non è così convinto di firmare, soprattutto dopo quando accaduto nei primi mesi del 2025: un accordo già trovato improvvisamente sparito per volontà di Furlani e della società. Igli Tare quindi si sta guardando intorno per valutare altri profili e tra questi compare Hugo Souza, classe 1999 del Corinthians, valutato circa 12 milioni.

Chi è Hugo Souza

Il brasiliano ha costruito una carriera lineare: prima il Flamengo, poi la parentesi al Chaves e infine la consacrazione nel club paulista. Con 52 presenze nel 2025, il portiere è ormai un riferimento stabile per la formazione brasiliana. I quasi due metri di altezza non cancellano un limite: le uscite alte. Il punto di forza è un altro: la capacità di neutralizzare i rigori, qualità che ha avvicinato il suo nome a quello di Nelson Dida. Nel 2024 ha superato l’ex rossonero grazie all’ottavo rigore parato in 77 partite. Indimenticabile anche la serata del 29 marzo 2024 al Da Luz contro il Benfica, con tre rigori intercettati contro Di Maria e Arthur Cabral. Dopo quella partita si è sfogato così: “Cosa bisogna fare per essere considerato il miglior giocatore in campo?“. Parole che mostrano anche carattere e personalità.

Il Milan osserva e valuta. Hugo Souza ha un contratto valido fino al 31 dicembre 2029, fattore che complica ogni trattativa. Il Corinthians non ha fretta di rinunciare a uno dei propri punti fermi e punta a massimizzare il valore del cartellino. Il club rossonero mantiene come priorità assoluta il rinnovo di Maignan, ma intende farsi trovare pronto qualora la trattativa non raggiungesse il traguardo auspicato. L’interesse verso Hugo Souza deriva dalla volontà di assicurarsi un portiere affidabile ma con margini di miglioramento.