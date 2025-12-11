Nuovo affare Milan-Atalanta, lo ha chiesto Allegri

Il club rossonero ha messo nel mirino un calciatore di proprietà dell’Atalanta: piace molto ad Allegri, ma l’affare non è semplice.

Manca meno di un mese all’inizio della finestra invernale del calciomercato e non è ancora chiaro cosa farà il Milan. Anche se è normale attendersi qualche intervento per migliorare la squadra, non si sa quale sarà il potenziale di spesa. Probabilmente, Igli Tare andrà alla ricerca di occasioni a costi contenuti per non creare squilibri nel bilancio.

Un ruolo nel quale sarebbe utile intervenire è quello di esterno destro, visto che non c’è un vice affidabile di Alexis Saelemaekers. Il giovane svizzero Zachary Athekame è apparso troppo acerbo e in queste settimane è rimasto pure fuori per infortunio, perdendo possibili occasioni per avere altro minutaggio. Finora ha collezionato 8 presenze tra Serie A e Coppa Italia, con all’attivo anche un gol: in Milan-Pisa 2-2 di campionato, un suo tiro da fuori area ha evitato la sconfitta alla squadra di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, nuovo esterno destro per Allegri?

La società rossonera sta valutando alcuni profili per rinforzarsi nel ruolo. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato offerto Adam Marusic della Lazio. Il serbo ha 33 anni e va in scadenza di contratto a giugno 2026, sarebbe una soluzione low cost. Per adesso non risulta esserci una trattativa.

Un esterno che piace tantissimo ad Allegri, ma che difficilmente potrà arrivare nel mercato di gennaio, è Marco Palestra. Il 20enne italiano sta disputando un’ottima stagione con la maglia del Cagliari, che lo ha prelevato in prestito secco dall’Atalanta nell’ultima finestra estiva del calciomercato. Palestra rappresenta una delle sorprese più positive di questa prima parte di Serie A 2025/2026: 13 presenze (12 da titolare) e 3 assist.

Sulla fascia destra fa la differenza, ma ha fatto vedere di potersi adattare anche a sinistra. È un laterale moderno, potente fisicamente (186 cm, 80 kg), con grande velocità, resistenza e progressione, forte nei contrasti e abile nei cross. Se la cava bene sia in fase difensiva sia in quella offensiva, ha un potenziale davvero grande. Il Milan gli ha messo gli occhi addosso, ma non è l’unico.

L’Atalanta sa di avere tra le mani un gioiello e non vuole sbagliare scelte. Lasciarlo a Cagliari fino a giugno non sarebbe certamente un errore, anche perché in maglia rossoblu può giocare senza pressioni ed essere ancora più pronto per la prossima stagione. Da capire se arriveranno già a gennaio delle offerte irrinunciabili, magari dall’estero, e quale sarà la volontà di Palestra. Senza dimenticare il Cagliari, che ha un accordo per tenere il ragazzo fino a fine stagione.

Il Milan ha buoni rapporti con il club bergamasco, però sarebbe sorprendente se presentasse un’offerta importante nella sessione invernale del calciomercato. Oggi si parla di almeno 30 milioni di euro di valutazione, difficile pensare a una simile spesa da parte dei rossoneri a metà stagione.