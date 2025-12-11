Retroscena Nkunku, la rivelazione Allegri sorprende i tifosi del Milan

Il pensiero del tecnico livornese sul giocatore francese: ecco la rivelazione su Il Giornale. Il punto della situazione

“Lasciamo perdere l’investimento, parlo del giocatore che ha qualità tecniche straordinarie. È arrivato dopo. Contro la Lazio a San Siro ha fatto una buona partita. Anche lui si deve convincere che deve essere determinante. Le qualità tecniche, basta vedere come stoppa o passa, nessuno può discuterle. Abbiamo bisogno di ragazzi che siano convinti in quello che fanno per arrivare all’obiettivo di squadra. Sono contento di Nkunku e sono convinto che possa fare bene, magari domani può fare gol”.

Parlava così, alla vigilia della sfida contro il Torino, Massimiliano Allegri in conferenza stampa, di Christopher Nkunku. Tutti, dunque, a partire dal tecnico livornese, si aspettano di più da parte del francese, che fin qui ha ovviamente deluso le attese.

L’ex Chelsea, pagato 37 milioni di euro più cinque di bonus, è diventato il calciatore più pagato della rosa del Milan:

🔴⚫️#Nkunku è stato acquistato dal #Milan per 42 mln (37+5 mln di bonus). Lo stipendio è di 5 mln netti (9,25 mln lordi) Il francese peserà a bilancio 25/26 💰16,65 milioni. Nkunku è il più costoso giocatore della rosa! (Leao, 12 mln) – Fonte CalcioeFinanza, 30 agosto pic.twitter.com/sZBzExNz2N — Martin Sartorio (@MartinSa1988) October 25, 2025

A bilancio, anche per via del suo importante stipendio da 5 milioni netti (9,25 milioni lordi), pesa 16,65 milioni. Nessuno come lui: Leao, che al netto è il più pagato, ad esempio, ha un costo minore rispetto a Nkunku, dal quale ovviamente ci si aspetta molto di più.

Nkunku delude, Allegri spiazzato: il punto della situazione

Anche contro il Torino, però, le attese sono state ampiamente deluse: il calciatore, schierato al fianco di Rafa Leao e poi con Loftus-Cheek e Pulisic, è stato autore di un primo tempo disastroso. Ha fatto decisamente meglio nella ripresa, ma poco per poter valutare complessivamente sufficiente la sua prestazione.

Oggi, l’investimento oneroso fatto, non si può ritenere soddisfacente. Un investimento che verosimilmente Massimiliano Allegri non avrebbe fatto: d’altronde non è un segreto che il tecnico livornese avrebbe acquistato un centravanti puro e Nkunku non è certo una prima punta.

Il Giornale in edicola stamattina 10 dicembre svela come a fine agosto, Massimiliano Allegri rimase sorpreso dallo sbarco in rossonero del francese.

Sul quotidiano poi si legge ancora che “anche il ds Igli Tare era freddo su questa operazione portata a termine grazie agli ottimi rapporti col Chelsea da parte del Ceo, Giorgio Furlani”.