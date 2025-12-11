Rinnovo Maignan, l’annuncio ribalta tutto: tifosi del Milan increduli

Le ultimissime notizie relative al futuro del portiere francese: le dichiarazioni non lasciano davvero più dubbi. Il punto della situazione

E’ il futuro di Mike Maignan a tenere banco in queste settimane. I tifosi, così come gli stessi compagni del giocatore, sono preoccupati. Il contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno e il rischio di vederlo altrove è sempre più concreto.

Circa un anno fa, l’entourage dell’estremo difensore e la dirigenza rossonera avevano trovato un’intesa per circa cinque milioni di euro netti a stagione, bonus compresi. Giorgio Furlani, però, ha deciso di fare un passo indietro, facendo saltare tutto.

In estate, così, il giocatore transalpino è stato ad un passo dall’addio: Maignan aveva detto sì al Chelsea, ma il muro alzato da Massimiliano Allegri e Igli Tare gli ha impedito di lasciare Milano. Il francese è stato fin qui autore di una grande stagione, risultando deciso in più di una circostanza.

Milan, futuro Maignan: parla Pellegatti

Maignan sta, dunque, attirando le attenzioni di diverse squadre, ma il Milan non ha ancora perso del tutto la speranza di un rinnovo in extremis: “Di Maignan abbiamo già parlato tanto del suo essere offeso nei confronti dei dirigenti del Milan per il trattamento, per le promesse dell’anno scorso”. Ha confermato Carlo Pellegatti in un recente intervento sul proprio canale YouTube.

“Allegri, che è sempre più manager di questo Milan, è sempre più l’uomo fondamentale delle fortune rossonere – prosegue il giornalista -, ammirato dai suoi giocatori che è riuscito a isolare da tutti i problemi, a isolare Milanello da tutti i problemi. Inoltre anche lui ha contribuito a evitare la trasferta di Perth, con tutte le altre squadre di Serie A ci avrebbero salutato con un sorriso ironico, mentre la comitiva stava per partire per Perth con 44 ore di volo”.

Pellegatti così fa chiarezza sul futuro di Maignan: “La mia sensazione è che se Mike non rinnovasse alla fine ai dirigenti del Milan non dispiacerebbe. Magari adesso vuole 5,5, milioni, 6, ed è giusto così perchè se ne volevano dare 4 quando andava male e lui chiedeva 5, adesso è giusto che ne chieda 6, dato che ci ha regalato 10 punti”.

Non è difficile capire a quali partite faccia riferimento, Pellegatti: contro la Roma e l’Inter, Maignan ha neutralizzato due rigori, permettendo al Milan di guadagnare quattro punti. Il francese, poi, è stato determinante anche contro la Lazio…