Vuole lasciare la Lazio a gennaio, l’agente lo propone al Milan: i dettagli

Le ultimissime notizie legate al calciomercato dei rossoneri: il giocatore potrebbe vestire il rossonero nel 2026

Dalla Lazio al Milan. Il calciatore è pronto a cambiare aria, dicendo addio al club della Capitale: il rosso e il nero potrebbero diventare presto i suoi colori.

Fra poche settimane avrà inizio ufficialmente il calciomercato. Un calciomercato in cui sarà davvero complicato mettere a segno dei colpi: il Milan – non è un segreto – vorrebbe provare ad acquistare un centravanti e un difensore centrale esperto, ma è aperto a cogliere altre occasioni, qualora si presentassero.

A partire dai primi giorni del 2026, poi, si guarderà anche a quei calciatori che vedranno scadere il contratto il prossimo 30 giugno. Sono ovviamente delle opportunità alle quali anche il Diavolo sta guardando con estrema attenzione.

Giorgio Furlani e Igli Tare stanno sondando il mercato e stanno ascoltando le varie proposte da parte degli agenti. Una di queste è stata raccontata da tuttomercatoweb.com. Secondo il sito nei giorni scorsi Adam Marusic è stato proposto a Juventus e Milan, entrambe alla ricerca di un possibile dodicesimo uomo con esperienza.

Calciomercato Milan, opportunità dalla Lazio: sfida alla Juve

Il terzino, potendo giocare sia a destra che a sinistra, rappresenterebbe una buona opzione a cifre relativamente basse, soprattutto perché da giugno sarebbe disponibile a parametro zero.

Per il giocatore c’è, dunque, la possibilità di essere ceduto già durante il calciomercato di gennaio, così da permettere alla Lazio di monetizzare.

I biancocelesti, però, sperano ancora in un rinnovo del contratto: “La partita a scacchi continua, con la Lazio che rimane confidente sull’arrivare a un accordo in breve tempo, ma servirà un rilancio per arrivare almeno a due anni senza opzione”, si può leggere sul sito.

Maurizio Sarri, che non ha potuto contare sul mercato in estate, spera di potersi tenere stretto Marusic, ma le parti sono ancora lontane. Claudio Lotito, infatti, non avrebbe intenzione di andare oltre l’annuale con opzione a favore del club per un’altra stagione.

Il calciomercato dei giocatori con accordi in scadenza fra circa sei mesi, dunque, si appresta ad entrare nel vivo. Presto ne sapremo di più, così, su Mike Maignan: il Milan non ha ancora perso le speranze di un rinnovo in extremis, ma tantissime squadre, anche italiane (Inter e Juventus su tutte) stanno già fiutando il colpo.