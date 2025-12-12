Ecco il primo “acquisto” del Milan per gennaio: nuovo ruolo e rilancio

Loftus-Cheek può diventare il primo “acquisto” di gennaio per il Milan: Allegri pronto a rilanciarlo in un nuovo ruolo

Ruben Loftus-Cheek potrebbe diventare un nuovo acquisto del Milan a gennaio. Dopo una prima parte di stagione difficile, fra problemi fisici e difficoltà di adattamento nel sistema di gioco, Allegri potrebbe aver trovato la soluzione per rendere l’inglese un valore aggiunto fino al termine dell’anno. Nelle ultime due partite contro Lazio in Coppa Italia e Torino in campionato, Allegri lo ha utilizzato nelle ultime parti di gara in un nuovo ruolo: quinto o esterno di centrocampo. Non è per lui una novità assoluta: l’aveva già ricoperto al Chelsea con Thomas Tuchel, l’attuale ct dell’Inghilterra che, non a caso, lo ha convocato in Nazionale dopo tanto tempo. “Nemmeno lui sa quanto è forte” aveva detto l’allenatore tedesco.

Loftus-Cheek esterno di centrocampo: Allegri deve lavorare su due aspetti

Il Milan, oltre ai soliti buchi in difesa e in attacco, ha un altro problema in rosa: l’assenza di un’alternativa a Saelemaekers affidabile. Athekame è sicuramente un giovane di buon livello ma non è pronto per essere protagonista in rossonero. Ecco quindi che Loftus-Cheek può essere una risorsa. Le caratteristiche per ricoprire quel ruolo ci sono, in particolare una: la progressione palla al piede. Ci sono però due problemi sui quali si può lavorare: la fase difensiva, che non è proprio delle migliori, e l’aspetto psicologico. Loftus-Cheek è quel classico giocatore che, se concentrato al 100% in partita, può fare la differenza; al contrario, si rischia di giocare con un uomo in meno.