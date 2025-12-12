Milan-Como in Australia, arriva l’annuncio

Si continua a parlare molto della partita di Serie A che sembrava dovesse essere disputata a Perth: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Negli ultimi giorni sta emergendo sempre con più forza la possibilità che Milan-Como non si giochi in Australia. Quella che fino a poco tempo fa sembrava quasi una certezza, invece si sta delineando in modo diverso.

Com’è noto, considerando che San Siro sarà impegnato per le Olimpiadi invernali a febbraio 2026, si è deciso di esplorare la possibilità di giocare il match di Serie A all’estero. Un modo per incassare soldi e per provare a far crescere il calcio italiano in termini di popolarità e partnership. Una mossa che ha sollevato tante critiche, soprattutto da parte dei tifosi. Perché una partita del campionato italiano deve essere giocata fuori dal Paese? C’è già la Supercoppa Italiana ad essere assegnata in Arabia Saudita, basta e avanza. Milan, Como e Lega Serie A ritengono un’occasione irrinunciabile quella di giocare a Perth l’8 febbraio. Ma potrebbero restare delusi.

Milan-Como a Perth, salta tutto? Le ultime news

L’Asian Football Confederation è favorevole alla disputa di Milan-Como a Perth, però pare che abbia posto delle condizioni molto stringenti e non accettabili. Ad esempio, l’utilizzo di arbitri australiani e non di quelli italiani. E anche di non utilizzare la denominazione della competizione, quindi Serie A. La partita sarebbe presentata come fosse un’amichevole, qualcosa che non può essere tollerato in Italia. Salvo colpi di scena, dovrebbe saltare tutto.

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato della situazione di Milan-Como in una conferenza stampa: “Non è un’ipotesi tramontata, ma in itinere. Abbiamo avuto i pareri favorevoli di Figc, Uefa e Federcalcio Australiana. Anche dalla Federazione Asiatica abbiamo avuto parere favorevole, ma con due condizioni non praticabili e non accettabili. Non si può fare una partita del campionato italiano in Australia senza che questa sia considerata una partita del campionato italiano e senza arbitri italiani. Per questo abbiamo scritto alla Fifa, chiedendo di avere un parere finale. Nei prossimi giorni vedrò Infantino. La deadline potrebbe essere il 18 dopo l’incontro con Infantino a Doha“.

Prima di Natale la FIFA si esprimerà sull’argomento, però ad oggi sembra difficile immaginare che Milan-Como si possa giocare a Perth. Le due condizioni poste sono chiaramente irricevibili per la Lega Serie A, che sta già lavorando a delle alternative per far giocare partita in Italia in una data che possa andare bene a tutte le parti.