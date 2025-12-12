Perché ci sono poche possibilità di vedere Icardi al Milan

Ecco la situazione sull’attacco del Diavolo: l’argentino è tornato ad essere accostato ai rossoneri. Così stanno le cose

Mauro Icardi è tornato a giocare e a segnare con continuità, indossando la maglia del Galatasaray. I brutti infortuni, che lo hanno tenuto per lungo tempo lontano dai campi, sono ormai un ricordo. L’argentino, che ha indossato la maglia dell’Inter e del Psg, ha così fin qui giocato parecchio.

Tra la Super Lig e la Champions League, sono stati quasi 800 i minuti disputati, per un totale di venti gare: nelle quattordici partite del campionato turco sono arrivati sette centri, con la fascia da capitano sul braccio.

La presenza di Victor Osimhen, punto di riferimento tecnico della squadra, è certamente incombrante, ma questo non gli ha impedito di trovare la via della rete. Le sue prestazioni, così, non sono passate inosservate. Non è un caso dunque, se l’ex Sampdoria sia tornato ad essere accostato al Milan.

Calciomercato Milan, colpo Icardi: il punto della situazione in attacco

E’ da anni che il suo nome viene fatto per il Diavolo, ma non c’è mai stato nulla di davvero concreto. Il prossimo 30 giugno, però, il calciatore, che compirà 33 anni il 19 febbraio, vedrà scadere il contratto: Icardi sarà dunque libero di accasarsi ovunque desideri.

Vederlo al Milan già a gennaio, però, risulta alquanto complicato. L’ex Inter guadagna ben sei milioni di euro netti, non certo pochi per le casse del Diavolo, che prima di fiondarsi su un nuovo giocatore dovrà riuscire a piazzare un proprio attaccante. L’indiziato numero uno a fare le valigie è ovviamente Santiago Gimenez, che ha mercato in Inghilterra e in Germania.

In estate, invece, tra i partenti potrebbe esserci anche Christopher Nkunku che sta ampiamente deludendo le attese. In attacco – tra gennaio e giugno – arriverà sicuramente un profilo importante: i nomi fatti in questi giorni sono stati così davvero parecchi.

E’ tornato di moda l’idea Joshua Zirkzee, che piace anche alla Roma e che può lasciare il Manchester United in prestito con diritto di riscatto. Tra i profili sul taccuino di Igli Tare e Giorgio Furlani c’è poi Pellegrino del Parma e negli ultimi è emersa anche l’occasione Lucca, che con il rientro di Lukaku e il buon rendimento di Hojlund, troverà sempre meno spazio. L’ex Udinese cerca una nuova squadra, non avendo convinto Antonio Conte.