Corsa a tre per riportare l’attaccante in Italia: c’è anche il Milan

L’attaccante spinge per tornare in Italia a gennaio: il Milan, così come altre due squadre, sono in corsa per riportarlo in Serie A

Non è più un mistero che il Milan stia cercando un attaccante per gennaio. Santiago Gimenez è sempre più un mistero: non gioca da oltre un mese ed è in dubbio anche per la Supercoppa in Arabia Saudita. Il suo destino in rossonero appare segnato: con l’accordo giusto, sarà addio. Inoltre, la cessione del messicano è fondamentale per il mercato milanista: senza la sua uscita, è difficile pensare ad un acquisto in quel reparto. Ma vendere Gimenez ad oggi non è semplice e per questo è più probabile una cessione in prestito con diritto di riscatto. A quel punto, il Milan cercherebbe un centravanti ma solo con formule low-cost e temporanee. Per questo si dà un’occhiata alle opportunità che il mercato offre, come Fullkrug. Ma dalla Premier League c’è anche Joshua Zirkzee che tornerebbe volentieri in Italia.

Milan, occasione Zirkzee

L’attaccante olandese, autore di un solo gol in tutto il 2025 con il Manchester United, spinge per tornare in Serie A, dove ha vissuto un anno clamoroso al Bologna con Thiago Motta. L’obiettivo di Zirkzee è andare al Mondiale con l’Olanda: nelle attuali condizioni, una convocazione è difficile. Deve ritrovare continuità e in un campionato come quello italiano che già conosce sa di poter dire la sua. Il Milan, che ha sfiorato il suo acquisto nell’estate del 2024 proprio dal Bologna, potrebbe vedere in lui quell’occasione low-cost utile per un mercato difficile come quello di gennaio, ma deve fare i conti con la concorrenza. Oltre ai rossoneri, altre due squadre spingono per il suo acquisto.

C’è concorrenza

Frederic Massara, ex direttore sportivo del Milan oggi alla Roma, ha accelerato i contatti con il Manchester United negli ultimi giorni per Zirkzee. Gasperini vive una situazione molto simile a quella di Allegri: i suoi attaccanti, Dovbyk e Ferguson, non hanno avuto un buon impatto e segnano poco. Ecco quindi la necessità di aggiungere un centravanti, magari con caratteristiche più vicine a quelle che vuole il Gasp. C’è anche un’altra squadra che vuole un attaccante e che sta pensando a Zirkzee: è il Napoli. Lorenzo Lucca non ha convinto (ed è uno dei nomi che il Milan sta valutando), Lukaku rientra da un lungo infortunio e non dà garanzie, Hojlund è l’unica certezza.