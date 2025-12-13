Disdetta Milan, ceduto solo sei mesi fa: ora vale già il doppio

Il calciatore sta facendo davvero bene: è diventato un titolare inamovibile della sua attuale squadra. Il suo valore è più che raddoppiato

L’ultima estate ha rivoluzionato il Milan. Igli Tare e Giorgio Furlani hanno messo nelle mani sapienti di Massimiliano Allegri una squadra ben diversa rispetto a quelle delle passate stagioni. Sono andati via due giocatori importanti, come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, e ne sono arrivati tanti altri.

A centrocampo, l’olandese è stato certamente sostituito a dovere: Luka Modric e Adrien Rabiot hanno fatto dimenticare l’attuale calciatore del Manchester City. I colpi Samuele Ricci e Ardon Jashari, arrivati rispettivamente dal Torino e dal Club Brugge, permettono poi di guardare al futuro con estremo ottimismo. Il francese, invece, è stato sostituito da Estupinan, che ha addirittura perso il posto. Oggi sulla sinistra gioca Davide Bartesaghi.

Calciomercato Milan, il prezzo raddoppia dopo l’addio

In estate, di giocatori ne sono andati via davvero parecchi, portando la rosa ad essere decisamente ridotta. E’ sotto gli occhi di tutti che qualcosa, anche solo a livello numerico, manchi. Le partenze nelle ultime ore di mercato di Jimenez e Musah hanno complicato ancor di più il tutto.

E’ vero, lo spagnolo e l’americano non erano delle prime scelte, ma finché sono stati a Milano hanno spesso trovato spazio. L’ex Valencia era stato addirittura titolare contro il Lecce, oggi a Bergamo sta faticando a mettere minuti nelle gambe. Non è un caso se qualcuno ha avanzato l’ipotesi di un ritorno alla base già a gennaio da parte di Musah. Non vestirà più il rossonero del Milan, invece, Jimenez, che verrà riscattato.

Destino identico per Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo, che continueranno a giocare ancora per il Bologna e il Genoa: gli accordi trovati in estate lasciano pensare che sarà davvero così, soprattutto per il centrocampista. E’ difficile, inoltre, il rientro alla base anche di Filippo Terracciano.

Il difensore italiano è diventato una pedina fondamentale dello scacchiere di Nicola alla Cremonese. Ai grigiorossi basteranno pochi milioni, circa tre, per tenerselo stretto. Poi potrà continuare a giocare a Cremona o trasferirsi per almeno sette milioni altrove. Già alcune squadre di medio-alta classifica hanno chiesto informazioni all’entourage di Terracciono, che sia da esterno che da braccetto sta offrendo ottime prestazioni.