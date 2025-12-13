La sorprendente posizione del Milan per l’acquisto in difesa: tifosi spiazzati

I rossoneri hanno una posizione molto netta sull’acquisto in difesa: i tifosi si aspettavano un investimento ma la situazione è diversa

Tifosi e addetti ai lavori sono tutti d’accordo: il Milan a gennaio dovrebbe acquistare un difensore. A quanto pare però in società non la pensano allo stesso modo. Matteo Moretto, esperto di mercato, sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto sapere che “Il Milan non vede una priorità il rinforzarsi in difesa. Può essere un’idea, una situazione da sviluppare, ma ad oggi non è una priorità“. La posizione dei rossoneri quindi è molto chiara: in difesa il Milan si sente tranquillo grazie all’equilibrio trovato con Tomori, Gabbia e Pavlovic e De Winter (acquistato per 20 milioni) come prima riserva.

Inoltre, la dirigenza crede molto in Odogu, preso per quasi 10 milioni a fine agosto dal Wolfsburg. Ad oggi, in prima squadra lo abbiamo visto solo per pochi minuti in Coppa Italia, dopodiché Allegri lo ha relegato al Milan Futuro in Serie D. Ed è proprio la situazione del tedesco che potrebbe far cambiare idea al Milan.

Il Milan non cerca un titolare

Odogu è un talento molto interessante ma è chiaro che giocare in Serie D col Milan Futuro non lo aiuta nella crescita. Ecco perché il Milan riflette a gennaio sulla possibilità di girarlo in prestito in una squadra italiana. Alcune squadre di bassa classifica hanno mostrato interesse e Tare sta valutando la sua uscita a titolo temporaneo. A quel punto, potrebbero aprirsi le porte per un acquisto in difesa, ma non un titolare di livello come tutti si aspettano.

Al massimo, infatti, il Milan aggiungerà un’altra riserva per far dormire sonni tranquilli ad Allegri dal punto di vista numerico. La società è contenta del livello raggiunto dagli attuali titolari e ha grande fiducia in De Winter. Se la posizione è questa, è impossibile pensare a nomi come Thiago Silva o Sergio Ramos: il primo sarebbe felice di tornare al Milan, il secondo è stato proposto, me entrambi arriverebbero per giocare titolari e i rossoneri non vogliono alterare gli equilibri.