Lo riscattano subito: 7 milioni al Milan

Non ci sono più dubbi: il calciatore lascerà definitivamente il Diavolo. La scelta è stata ormai presa: il punto della situazione

E’ stata un’estate intensa quella che ha visto il Milan protagonista sul mercato. Igli Tare e Giorgio Furlani hanno letteralmente rivoluzionato la squadra, con diverse cessioni e tanti acquisti. Ad oggi è difficile tirare un bilancio definitivo, ma è evidente che molti giocatori hanno deluso ampiamente le attese.

Al momento è certamente da bocciare l’avventura in rossonero di Christopher Nkunku. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda Luka Modric e Adrien Rabiot, che hanno preso per mano il centrocampo del Diavolo. Sta crescendo di partita in partita, ritagliandosi un ruolo importante anche Samuele Ricci, che ha fatto spesso bene quando è stato chiamato in causa.

Su Ardon Jashari, il giudizio è sospeso per via del lungo infortunio, ma al Milan credono tantissimo su di lui e presto potrebbe ritagliarsi il suo spazio. Non resta che aspettare. Difficile, invece, promuovere Estupinan, che ha perso il posto da titolare. Oggi la fascia sinistra è di Davide Bartesaghi.

La destra, invece, appartiene ad Alexis Saelemaekers, rimasto in rossonero dopo il prestito alla Roma. Una scelta che fin qui si è rivelata più che giusta. Il belga è una pedina fondamentale dello scacchiere di Massimiliano Allegri, che si fida poco, invece, sia di Athekame che De Winter, così come Odogu.

Calciomercato Milan, via in prestito: ora il riscatto

Tutti questi acquisti sono stati possibili grazie alle diverse cessioni. Molte sono state remunerative come quella di Tijjani Reijnders, venduto al Manchester City. Hanno fruttato tanto anche gli addii di Malick Thiaw e Noah Okafor.

Tanti altri elementi, invece, hanno lasciato il Diavolo con la formula del prestito con diritto di riscatto, che a determinate condizioni diventa obbligo: è il caso di Yunus Musah, che più di ogni altro elemento rischia di far ritorno alla base.

Stanno facendo bene sia Jimenez che Chukuwueze, che potrebbero restare in Inghilterra. In Serie A, poi, si sono trasferiti Lorenzo Colombo (al Genoa) e Tommaso Pobega (al Bologna). Entrambi vanno verso la permanenza nelle rispettive squadre. Per quanto riguarda il centrocampista va sottolineata la sua crescita costante: con Vincenzo Italiano è sempre più una pedina importante e il suo riscatto a sette milioni di euro è praticamente ormai cosa certa.