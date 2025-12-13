Milan-Gimenez, destino segnato: è tutto già deciso

Destino segnato per l’attaccante messicano in rossonero: arrivano conferme sul suo addio a gennaio, ma dove può andare?

In casa Milan aleggia da più di un mese il mistero Santiago Gimenez. L’ultima partita giocata risale a fine ottobre a Bergamo nel pareggio per uno a uno contro l’Atalanta. Qualche giorno dopo, il messicano ha annunciato sui suoi social l’infortunio alla caviglia dal quale non si è ancora ripreso. Eppure, Massimiliano Allegri qualche settimana fa, in una conferenza stampa, aveva fatto sapere che la “caviglia è a posto” ma lui continua a lavorare a parte. Non ci sarà nemmeno domani contro il Sassuolo, Allegri spera di averlo a disposizione per la Supercoppa contro il Napoli come Fofana e Leao. Vedremo se rientrerà per la spedizione araba, ma nel frattempo le voci di mercato continuano. E, secondo Niccolò Ceccarini, il suo destino in rossonero è ormai segnato.

Gimenez lascerà il Milan a gennaio: le squadre interessate

“Gimenez è destinato a lasciare il Milan“, ribadisce l’esperto di mercato. Acquistato un anno dal Feyenoord per oltre 30 milioni, già in estate era fuori progetto. Lo si capiva dalle parole di Allegri e anche dalle voci di mercato, sempre insistenti in merito all’arrivo di un centravanti (che non è mai arrivato). La conferma è arrivata prima di Lecce-Milan alla seconda giornata di campionato con le parole di Tare, che annuncio pubblicamente della trattativa in corso con la Roma per uno scambio con Dovbyk. Un’uscita inaspettata da parte di un dirigente esperto come l’ex Lazio. Tutto si è concluso con un nulla di fatto: Gimenez è rimasto al Milan e Dovbyk alla Roma, ma per il messicano l’addio era solo rimandato.

La cessione di Gimenez è fondamentale per il Milan. Senza difficilmente si farà mercato in entrata (per quanto riguarda l’attacco). I sondaggi per lui non mancano, soprattutto dalla Premier League. Il Leeds United, con il quale si è già trattata la cessione di Noah Okafor in estate, si è aggiunto alle altre: Sunderland, Brentford e West Ham. A proposito degli Hammers: il Milan è molto attento alla situazione di Fullkrug, opzione low-cost per l’attacco, e chissà che non possa nascere una trattativa collegata. I due giocatori hanno però valutazioni economiche diverse, ecco perché il Milan prenderebbe in considerazione lo scambio solo con l’aggiunta di un conguaglio. Gimenez, nonostante tutto, per i rossoneri vale oltre 20 milioni, così da evitare minusvalenze.