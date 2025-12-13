Rinnovo Maignan, ecco l’offerta del Milan: i dettagli

Il club rossonero vuole provare a rinnovare il contratto del portiere francese: trapelano le cifre della proposta formulata.

Il rendimento stagionale di Mike Maignan è stato di ottimo livello finora e per il Milan sarebbe davvero un peccato perderlo in estate. Com’è noto, il suo contratto scade a giugno 2026 e senza rinnovo ci sarà un addio a parametro zero.

È risaputo anche che a inizio 2025 la società rossonera era stata a un passo dal prolungare l’accordo con il suo capitano, però nel momento di formalizzare l’intesa verbale raggiunta ha preso tempo e ha commesso un errore. Infatti, Maignan è rimasto molto deluso da tale comportamento e voleva andarsene al termine della scorsa stagione. Aveva detto sì all’offerta del Chelsea ed era pronto a trasferirsi in Inghilterra, cosa non successa perché i Blues non hanno offerto soldi a sufficienza per l’acquisto del suo cartellino. Il Milan lo ha tenuto con la consapevolezza di poterlo perdere gratis nel 2026.

Calciomercato Milan: le ultime news su Mike Maignan

Anche se i rapporti tra le parti si sono raffreddati dopo la mancata firma di inizio anno, Maignan non si è fatto influenzare e ha sfoderato ottime prestazioni. Igli Tare, ufficializzato come nuovo direttore sportivo solo il 26 maggio scorso e quindi non coinvolto nella precedente trattativa, sta provando a sistemare la situazione. Non è facile.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, Tare e il resto del management del Milan vogliono tentare il tutto per tutto per evitare l’addio di Maignan a parametro zero. Al portiere francese è stata manifestata la volontà di offrirgli un contratto pluriennale che partirebbe da una base di 5 milioni di euro a stagione più bonus. Un aumento notevole rispetto ai 2,8 milioni che percepisce adesso.

Maignan ha un buon rapporto con Tare e con Massimiliano Allegri, entrambi potrebbero essere importanti per poter arrivare a un rinnovo che finora a poco tempo fa appariva improbabile. Nonostante l’ex Lille sia rimasto deluso per come sono andate le cose a febbraio, in questo periodo non ha comunque chiuso in modo netto all’ipotesi di poter firmare un nuovo contratto con il Milan. Si è concentrato sul campo e ha preso tempo per valutare un insieme di cose.

Normale voler vedere anche il nuovo progetto sportivo del club dopo una stagione deludente. Per adesso, al squadra è nelle primissime posizioni della classifica della Serie A ed è seriamente candidata sia alla qualificazione alla prossima Champions League sia alla vittoria dello Scudetto. Chiaramente, mancando tante partite, può ancora succedere di tutto. Ma in questo momento il Milan è sulla strada giusta e certamente Maignan ne è contento.