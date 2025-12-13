Riscatto e cessione, affare fra Milan e Napoli: si può fare solo così

L’attaccante dagli azzurri ai rossoneri: l’affare è possibile solo in un caso. Il giocatore è l’uomo giusto per ciò che vuole Allegri

Il Milan e il Napoli lavorano ad una possibile operazione a gennaio. Non sarà facile trovare la quadra, ma gli azzurri ci stanno provando. Il giocatore al centro di queste voci è Lorenzo Lucca. Da giorni si parla di un interessamento da parte dei rossoneri per l’attaccante italiano. Arrivato in azzurro dall’Udinese in estate in prestito con obbligo di riscatto (per un costo totale di 35 milioni), ha avuto non poche difficoltà fino ad ora con Antonio Conte.

Difficoltà di adattamento in un sistema di gioco che non ha ancora assimilato come si deve. Non a caso, dopo l’infortunio di Lukaku, gli azzurri si sono fiondati su Hojlund, molto più vicino alle idee di Conte per i movimenti del centravanti. Lucca ha accumulato finora 16 presenze e ha segnato solo due gol: uno in campionato e uno in Coppa Italia. Un rendimento che sta convincendo il Napoli a liberarsene a gennaio.

Lucca al Milan: si può fare, ma solo in un modo

Il Napoli ha bisogno di cedere a gennaio perché altrimenti non potrà fare mercato. Dal punto di vista finanziario, gli azzurri, che hanno aumentato di molto i costi di gestione di tutta la squadra negli ultimi mesi, devono fare di necessità virtù. Non è un blocco in stile Lazio, ma ci va molto vicino. Per acquistare, il Napoli deve vendere. E di giocatori appetibili sul mercato non ce ne sono. Da qui l’idea di cedere Lucca, ma c’è un problema: è attualmente ancora in prestito dall’Udinese e il prestito di un prestito non è previsto dal regolamento. C’è quindi una sola strada possibile.

Per vedere Lucca al Milan, infatti, il Napoli dovrebbe prima riscattare il giocatore completamente dall’Udinese (circa 26 milioni) e poi fare un’operazione in prestito ai rossoneri. Uno scenario difficile ma non impossibile, ma è l’unico possibile per far sì che l’ex friulano possa approdare a Milanello.

Pro e contro dell’acquisto di Lucca

Lucca viene da mesi difficili in una piazza importante come a Napoli. Ha sofferto il mancato adattamento al calcio di Conte e, probabilmente, anche le pressioni della grande squadra. E questo è un problema che ritroverebbe anche al Milan, anzi di più. Ma le caratteristiche tecniche e fisiche di Lucca sono quelle giuste: Allegri vuole un centravanti d’area di rigore, uno di quelli utili a vincere le partite sporche, e Lorenzo lo è. Inoltre, potrebbe avere grande voglia di rivalsa nei confronti di una squadra che non ha creduto troppo in lui. L’affare può essere quello giusto, ma come abbiamo visto non è semplice. Sono tanti i pezzi del puzzle che devono incastrarsi.