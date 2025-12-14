È già deciso, sarà la terza punta del Milan nel 2026

Le ultimissime sul mercato dei rossoneri: si guarda al nuovo anno. La decisione è stata presa. Il punto della situazione

Giorgio Furlani e Igli Tare sono a lavoro per rafforzare il Milan. Un Milan che è lì in cima alla classifica insieme al Napoli. Il lavoro di Massimiliano Allegri sta dando i suoi frutti, nonostante una rosa che appare davvero corta. Il tecnico rossonero così spera che durante il calciomercato di gennaio possa arrivare qualche pedina importante per dare profondità al gruppo.

Servirebbe un centrale di difesa esperto da poter aggiungere a Pavlovic, Gabbia e Tomori: il solo de Winter, che non sempre ha offerto prestazioni di alto livello, non può certo bastare. A far spazio al nuovo giocatore sarebbe chiaramente Odogu, pronto a far le valigie per mettere minuti nelle gambe altrove, magari sempre in Serie A.

Calciomercato Milan, la situazione in attacco: tra partenze e addii

I rumors di mercato, però, sono soprattutto legati ad elementi del parco attaccanti: in questi giorni è tornato di moda il nome di Mauro Icardi. Un profilo che da anni viene accostato al Diavolo, ma che in casa rossonera non scalda i cuori dei dirigenti. In passato si è fatta avanti l’idea Lewandowski, che come l’argentino difficilmente si muoverà a gennaio.

Entrambi hanno un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e da febbraio, dunque, sono liberi di firmare con chiunque. I nomi fatti, nell’ultimo periodo, sono davvero parecchi: tra questi c’è anche quello di Joshua Zirkzee oltre che Dusan Vlahovic. Tutti calciatori che nelle loro carriere hanno dimostrato come saper fare la differenza: l’olandese è certamente il centravanti che ha segnato meno, ma in Serie A ha trascinato il Bologna in Champions League.

L’arrivo di un nuovo attaccante, ovviamente, presuppone l’addio di Santiago Gimenez. E’ evidente che il calciatore non rientri più nei piani del Diavolo e a gennaio gli verrà trovata una sistemazione. Guardando al futuro, dunque, il reparto offensivo avrà certamente un bomber dalla doppia cifra facile, oltre a Chris Pulisic e Rafa Leao.

Il Milan ripartirà da qui e verosimilmente da Francesco Camarda, che dopo l’esperienza a Lecce, potrebbe rimanere in rossonero. Potrebbe così essere una terza/quarta punta all’interno della rosa. I dubbi maggiori sono legati, invece, a Nkunku, sul quale Allegri si è detto fiducioso: il tempo ci darà le giuste risposte.