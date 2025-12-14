Infortunio Gabbia, l’annuncio sulle condizioni del difensore rossonero

Gabbia ha accusato un infortunio durante Milan-Sassuolo a San Siro: ecco le ultime notizie sulle sue condizioni.

Piove sul bagnato in casa rossonera. Nel deludente pareggio casalingo per 2-2 contro il Sassuolo si è verificato anche un infortunio a Matteo Gabbia, che durante il secondo tempo ha dovuto chiedere il cambio.

Il difensore centrale del Milan si è fatto male al ginocchio sinistro dopo un tentativo di contrastare Fadera in area di rigore: ha messo male il piede e c’è stata una torsione innaturale del ginocchio. È rimasto a terra dolorante, è stato soccorso dai dottori rossoneri e poi è uscito dal campo. Dopo un breve confronto con Massimiliano Allegri ha provato a proseguire la partita, ma dopo qualche minuto ha dovuto alzare bandiera bianca e chiedere la sostituzione.

Milan-Sassuolo, come sta Matteo Gabbia? La risposta di Massimiliano Allegri

Allegri, intervistato da DAZN nel post-partita di Milan-Sassuolo, ha risposto così sulla situazione di Gabbia: “Vediamo, speriamo che non sia nulla di grave. Vediamo domani. Poi avremo sicuramente De Winter e Odogu che saranno pronti per giocare“.

Nella giornata di lunedì verranno svolti degli esami per controllare le condizioni del ginocchio sinistro del giocatore, in modo tale da avere una diagnosi precisa e di conseguenza i tempi di recupero. Si spera che Gabbia possa essere recuperato per Napoli-Milan di giovedì 18 dicembre, quando i rossoneri giocheranno in Arabia Saudita la semifinale del mini-torneo che assegna la Supercoppa Italiana.

Se non dovesse farcela, allora giocherebbe titolare Koni De Winter, la prima riserva della difesa. L’ex Genoa è subentrato anche in Milan-Sassuolo, mentre il giovane David Odogu non ha mai debuttato in Serie A. Finora l’ex Wolfsburg ha giocato solo 11 minuti in Coppa Italia contro il Lecce. A proposito del Lecce, a San Siro c’era anche Francesco Camarda, attaccante di proprietà del Milan che in questa stagione gioca in prestito nella squadra pugliese.

Serve un nuovo difensore a gennaio?

Tornando alla difesa rossonera, non va escluso un intervento nella sessione invernale del calciomercato. Un rinforzo potrebbe fare comodo ad Allegri, dato che finora ha mostrato poca fiducia in Odogu, che a 19 anni e con poca esperienza alle spalle è comprensibilmente acerbo. Ci sono tifosi che sognano il ritorno di Thiago Silva, che si può liberare dal Fluminense a fine dicembre.

Prendere un centrale difensivo di esperienza potrebbe essere la mossa giusta anche per aumentare la leadership nella squadra. Thiago Silva ha 41 anni e tornerebbe volentieri a vestire la maglia del Milan, già indossata tra il 2009 e il 2012.