Milan-Sassuolo 2-2, sempre la stessa storia: il messaggio sbagliato di Allegri alla squadra (VIDEO)

L’analisi di Milan-Sassuolo da San Siro. Allegri ha mandato un messaggio sbagliato alla squadra con un cambio inconcepibile

Il Milan non va oltre il pareggio a San Siro contro il Sassuolo. Una pessima prestazione quella dei rossoneri in una gara molto simile a quella contro il Torino di una settimana fa. In questo caso, però, Adrien Rabiot e Christian Pulisic non riescono ad inventarsi tre gol di pregevolissima fattura e stavolta deve arrendersi. Ma nella gara di oggi abbiamo visto ancora la stessa storia: in vantaggio di un gol, come nel caso del 2-1 di oggi, Allegri ha deciso di abbassarsi e di chiudere tutta la squadra dietro la linea della palla. Il cambio Ricci per Pulisic è stato il messaggio sbagliato alla squadra: non si cerca il gol per chiudere la gara, piuttosto ci si difende. Ed è quello che era successo anche contro il Parma e contro il Pisa.

La prudenza difensiva di Allegri è un valore aggiunto in alcune situazioni, come ad esempio contro le big (il Milan ha subito solo un gol contro le squadre di alta classifica su rigore di De Bruyne), ma in altre, come contro le piccole, è uno svantaggio. Perché il Milan è una squadra di buoni giocatori che non riescono però a tenere alta l’attenzione alta per tutti e 90′ minuti in partite come queste. In ogni caso, nella situazione del Sassuolo, ci sono anche i meriti degli avversari: le due azioni che portano ai due gol sono di pregevolissima fattura.