Pagelle Milan-Sassuolo, il migliore e il peggiore in campo

Le pagelle di Milan-Sassuolo, il migliore e il peggiore in campo di questa 15esima giornata di Serie A

Il migliore

Una giornata indimenticabile per Davide Bartesaghi, autore di una clamorosa doppietta. In occasione del primo gol, attacca perfettamente il secondo palo sul cross raso terra di Loftus-Cheek. Arriva puntuale all’appuntamento col pallone e con il gol a botta sicura.

Si ripete ad inizio secondo tempo con un inserimento da vera e propria ala: sfrutta lo spazio, si inserisce e batte Muric con un tiro di piatto sul primo palo. Prestazione da sogno per il man of the match.

Il peggiore

Christopher Nkunku continua a fare grande fatica a trovare gli spazi ma anche le giocate giuste. Sta migliorando dal punto di vista fisico e i movimenti sono sempre buoni, pur non essendo un vero e proprio centravanti, ma quando ha la palla nei piedi non riesce ad incidere come dovrebbe uno con le sue qualità.

Le pagelle di Milan-Sassuolo

MAIGNAN 6

TOMORI 6,5

GABBIA 6

PAVLOVIC 6

SAELEMAEKERS 6,5

LOFTUS-CHEEK 6,5

MODRIC 6,5

RABIOT 6

BARTESAGHI 8

NKUNKU 5,5

PULISIC 6