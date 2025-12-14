Pagelle Milan-Sassuolo, il migliore e il peggiore in campo

Le pagelle di Milan-Sassuolo, il migliore e il peggiore in campo di questa 15esima giornata di Serie A
Il migliore
Una giornata indimenticabile per Davide Bartesaghi, autore di una clamorosa doppietta. In occasione del primo gol, attacca perfettamente il secondo palo sul cross raso terra di Loftus-Cheek. Arriva puntuale all’appuntamento col pallone e con il gol a botta sicura.
Si ripete ad inizio secondo tempo con un inserimento da vera e propria ala: sfrutta lo spazio, si inserisce e batte Muric con un tiro di piatto sul primo palo. Prestazione da sogno per il man of the match.
Il peggiore
Christopher Nkunku continua a fare grande fatica a trovare gli spazi ma anche le giocate giuste. Sta migliorando dal punto di vista fisico e i movimenti sono sempre buoni, pur non essendo un vero e proprio centravanti, ma quando ha la palla nei piedi non riesce ad incidere come dovrebbe uno con le sue qualità.
Le pagelle di Milan-Sassuolo
MAIGNAN 6
TOMORI 6,5
GABBIA 6
PAVLOVIC 6
SAELEMAEKERS 6,5
LOFTUS-CHEEK 6,5
MODRIC 6,5
RABIOT 6
BARTESAGHI 8
NKUNKU 5,5
PULISIC 6