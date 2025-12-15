Accordo chiuso! Firma il rinnovo col Milan, annuncio in arrivo

La società rossonera ha trovato l’accordo col giocatore per il rinnovo: è fatta, a breve arriverà l’annuncio. I dettagli

Il Milan si prepara ad annunciare un rinnovo di contratto. Matteo Moretto ha confermato sui suoi social che Alexis Saelemaekers e i rossoneri hanno trovato l’accordo per il rinnovo di contratto. La società aveva l’obiettivo di definire il tutto entro Natale e a quanto pare ci è riuscita. L’annuncio potrebbe arrivare nei prossimi giorni, magari dopo la Supercoppa. In questi giorni infatti partirà la spedizione araba per provare a vincere di nuovo il torneo. Saelemaekers, rientrato dal prestito alla Roma, e voluto fortemente da Allegri (mentre Furlani spingeva per la cessione), è diventato oggi un giocatore fondamentale per i rossoneri in un ruolo molto delicato. Un protagonista assoluto di questa buona prima parte di stagione del Milan, ad un solo punto dall’Inter in testa alla classifica di Serie A.

Accordo chiuso per il rinnovo di Alexis Saelemaekers. Il Milan voleva definire il tutto entro Natale. https://t.co/oga37L7ukU — Matteo Moretto (@MatteMoretto) December 15, 2025

I dettagli dell’accordo

Con questo rinnovo, il Milan mette fine ad uno stranissimo paradosso. Saelemaekers, come detto, è infatti uno dei giocatori più importante della rosa eppure è fra i meno pagati. Con l’attuale contratto, in scadenza a giugno 2027 (rinnovato di un anno prima di andare in prestito alla Roma), guadagna un milione di euro. Ora il Milan prolungherà l’accordo fino al 2030, quindi per altri tre anni, con un adeguamento dell’ingaggio che dovrebbe essere raddoppiato. Saelemaekers dovrebbe arrivare a percepire più di 2 milioni a stagione. Meritatissimo per un giocatore chiave e decisivo per il Milan di Allegri.