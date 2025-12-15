Milan, è ufficiale: Saelemaekers ha rinnovato

Il Milan ha annunciato il rinnovo ufficiale di Alexis Saelemaekers: il comunicato arriva poche ore dopo l’indiscrezione dell’accordo

Era noto da qualche ora che Alexis Saelemaekers e il Milan avevano ormai trovato l’accordo per il rinnovo. Poco fa è arrivato un po’ a sorpresa anche il comunicato ufficiale del club rossonero. L’esterno belga ha prolungato il suo contratto fino a giugno 2031. Il nuovo accordo partirà il prossimo 1 luglio. Non sono ancora noti i dettagli in merito allo stipendio, ma dovrebbe essere più che raddoppiato. Il belga arriverà a guadagnare oltre i 2 milioni di euro quindi. Tutto assolutamente meritato considerando che siamo di fronte ad uno dei giocatori più importanti della squadra rossonera e il più utilizzato da Massimiliano Allegri.

Il rinnovo di Saelemaekers mette fine ad un paradosso

L’ufficialità del rinnovo di Saelemaekers mette fino ad uno stranissimo paradosso. L’esterno belga, infatti, che aveva rinnovato di un anno prima di andare in prestito alla Roma, era uno dei giocatori meno pagati dell’intera rosa. Eppure siamo di fronte ad un giocatore decisivo per Allegri, che lo ha voluto fortemente in rossonero quando c’erano voci in merito ad un possibile addio (ipotesi che Furlani avrebbe gradito visto che aveva mercato in Premier e avrebbe garantito una grossa plusvalenza).