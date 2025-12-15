Milan, un’altra occasione sprecata: la cessione a gennaio è possibile

Ora il rischio di vederlo lontano dalla squadra rossonera già a gennaio è davvero concreto: il punto della situazione dopo il pareggio contro il Sassuolo

Un pareggio che sa di sconfitta. Il Milan di Massimiliano Allegri non riesce a conquistare i tre punti contro il Sassuolo di Fabio Grosso. E’ ancora una ‘piccola’ a stoppare il cammino dei rossoneri del tecnico livornese, che dopo essere passati in svantaggio per un gol di Kone, l‘hanno ribaltata con Davide Bartesaghi.

Il giovane terzino sinistro è la nota lieta della giornata: la sua doppietta ha fatto impazzire un intero popolo, ma la rete di Laurienté ha rovinato tutto. E’ stato il capocannoniere della scorsa Serie B a fare la differenza, subentrando dalla panchina. Una panchina, quella neroverde, che si è dimostrata più all’altezza rispetto a quella rossonera.

Milan, la panchina è corta: Nkunku continua a deludere

Senza Rafa Leao e Santiago Gimenez, Massimiliano Allegri non ha potuto mandare in campo nessun altro attaccante. Così, con l’uscita di Chris Pulisic – non apparso brillante come al solito – il tecnico livornese si è affidato a Samuele Ricci, avanzando Ruben Loftus-Cheek.

Gli altri cambi sono stati: De Winter per l’infortunato Matteo Gabbia, Athekame ed Estupinan per Saelemaekers e Bartesaghi. Non proprio dei giocatori capaci di fare la differenza.

Così sono nuovamente venuti alla luce i problemi di rosa del Milan. La speranza è che a gennaio si possa intervenire, soprattutto in avanti manca quel centravanti tanto atteso in estate capace di fare quei gol sporchi che Pulisic e Leao non fanno

L’assenza di un vero bomber emerge soprattutto quando l’americano e il portoghese restano a secco. Christopher Nkunku, d’altronde, ha dato prova di non saper fare la differenza. Il francese, diventato il giocatore della rosa del Milan che pesa di più a bilancio, è fin qui autore di una stagione ampiamente negativa.

Oggi ha realizzato un assist, per il secondo gol di Bartesaghi, ma è apparso lento e impacciato. E’ evidente che sia bloccato mentalmente e giocare fuori ruolo non lo aiuta di certo. Nkunku è decisamente, fin qui, un acquisto sbagliato e chissà che il Milan non decida di cedere l’ex Chelsea già a gennaio.

Se si dovesse presentare l’occasione, Igli Tare e Giorgio Furlani lo venderebbero senza alcun dubbio: il tempo per Nkunku potrebbe dunque essere già scaduto.