@ML – Infortunio Matteo Gabbia, l’esito degli esami e i tempi di recupero

Sono arrivati gli esiti degli esami di Matteo Gabbia dopo l’infortunio al ginocchio di ieri contro il Sassuolo. I dettagli

Matteo Gabbia si è infortunato al ginocchio in Milan-Sassuolo e la sua sostituzione ha fatto temere il peggio. La torsione infatti non è stata bella e qualche preoccupazione fra tifosi e staff medico c’era. Stamattina si è sottoposto agli esami strumentali come di consueto: gli accertamenti hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali, e questa è certamente un’ottima notizia. Ma il suo ginocchio comunque non sta bene: infatti è stato evidenziato un trauma in iperestensione che dovrà essere curato e trattato nei prossimi giorni. E quindi la domanda è: ce la farà ad esserci per la Supercoppa?

Quando rientra Gabbia

Molto probabilmente Allegri non rischierà di farlo giocare contro il Napoli in semifinale il prossimo 18 dicembre. Così da preservarlo in vista di una possibile finale o comunque per il prosieguo del campionato. Gabbia è un elemento fondamentale per i rossoneri e ieri si è visto. Dopo la sua uscita, la difesa non è stata la solita, e infatti sul gol di Laurienté ci sono responsabilità di Tomori e di De Winter, che prenderà il suo posto se non dovesse farcela per la semifinale in programma giovedì. Se il Milan dovesse arrivare in finale, in programma lunedì 22 dicembre, Gabbia dovrebbe essere in campo, ma avremo sicuramente più notizie nel corso della giornata di oggi.

Gli altri infortunati

Allegri deve fare i conti anche con altri infortuni. Ieri è rientrato Athekame, che ha avuto problemi al soleo nell’ultimo mese. Sono ancora fuori Leao, Fofana e Gimenez. Per quanto riguarda il primo, Allegri spera di recuperarlo per la gara contro il Napoli di giovedì. C’è ottimismo ma è ancora in fase di valutazione. Vedremo come si allenerà in questi giorni prima di partire per l’Arabia. Fofana dovrebbe farcela: era già pronto per il Sassuolo ma senza allenamenti Allegri ha preferito non rischiare. Gimenez continua invece ad essere un mistero.