Arriva l’annuncio, nuove conferme: colpo a zero Milan

Dalla Spagna giunge una notizia a sorpresa in merito a un affare di mercato che il club rossonero avrebbe praticamente concluso per la prossima stagione.

Massimiliano Allegri non si è mai lamentato della squadra a disposizione, però è normale pensare che vorrebbe qualche rinforzo a gennaio 2026. Ci sono ruoli nei quali sarebbe utile intervenire: difensore centrale, esterno destro e attaccante.

Nella posizione di attaccante rimane ancora sorprendente il fatto che il Milan abbia abbandonato tutte le piste che portavano a delle vere prime punte per ingaggiare Christopher Nkunku. Al reparto offensivo rossonero serviva un centravanti forte fisicamente, bravo a tenere palla e a fare sponde per i compagni, oltre ad essere abile nella finalizzazione. Nel mercato invernale non sarà facile trovare un profilo di questo tipo a buon prezzo.

Calciomercato Milan: Fullkrug subito e il grande colpo in estate?

Negli ultimi giorni si sta parlando della possibilità di prendere Niclas Fullkrug, 32enne tedesco in uscita dal West Ham. Il giornalista Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha spiegato che Igli Tare sta lavorando per portare al Milan questo centravanti: nei prossimi giorni previsti nuovi contatti sia con il West Ham sia con gli agenti. L’obiettivo del ds rossonero sarebbe quello di bloccare al più presto Fullkrug, così da avere già in pugno per inizio gennaio un centravanti per caratteristiche e costi sembra essere tra i più funzionali sul mercato. Ovviamente, ci sono alcuni dubbi legati alla sua tenuta fisica e al rendimento che potrebbe avere, visto che la sua esperienza a Londra non è andata benissimo (3 gol e 2 assist in 29 presenze, con 3 infortuni seri patiti).

Ovviamente, ci sono anche altri profili valutati dal Milan, però l’idea è quella di accelerare per l’ex Borussia Dortmund e di arrivare presto a un accordo verbale. Fullkrug potrebbe essere una “soluzione tampone” per la seconda parte di stagione. Senza la cessione di Santiago Gimenez a 25-30 milioni di euro, difficile fare un investimento a gennaio. Tra l’altro, il nazionale messicano non vorrebbe lasciare Milano, dunque non va escluso che Allegri si possa ritrovare ad avere in organico due prime punte da alternare.

Per la prossima stagione, però, la società rossonera vorrebbe mettere a segno un grande colpo in attacco. Secondo quanto rivelato da Sport.es, il Milan sarebbe vicino a raggiungere un accordo con Dusan Vlahovic. La fonte spagnola spiega che anche il Barcellona aveva valutato l’ingaggio dell’attaccante della Juventus, però il club rossonero sembra essere quello maggiormente interessato.

Vlahovic ha un contratto in scadenza a giugno 2026, dunque potrà essere tesserato a parametro zero. Il Milan aveva pensato a lui già l’estate scorsa, ma l’ex Fiorentina ha un ultimo anno di contratto a Torino che vale ben 12 milioni di euro netti e non voleva rinunciare a così tanti soldi. A Milano difficilmente avrebbe preso più della metà. Vedremo se effettivamente vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione, intanto è ai box per infortunio e dovrebbe rimanere fuori per almeno 3 mesi.