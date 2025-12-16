Colpo dai bianconeri, il Milan prenota l’affare in Serie A per l’estate

Il giocatore può essere il prossimo affare del Diavolo. Piace a diverse squadre, ma Igli Tare è pronto ad affondare

Pochi giorni e avrà inizio ufficialmente il calciomercato. Gennaio sarà il mese in cui le squadre potranno acquistare e vendere per provare a sistemare l’organico. Igli Tare e Giorgio Furlani sono già a lavoro per riuscire a centrare il prima possibile gli obiettivi, richiesti da Massimiliano Allegri.

Non è un segreto, che il tecnico livornese avrebbe accolto già in estate un difensore centrale esperto e un centravanti d’area di rigore. Per l’inverno, dunque, sono ancora loro in cima alla lista: negli ultimi giorni, così, c’è un nome che è balzato in pole per l’attacco. Stiamo parlando di Niclas Füllkrug, che non rientra più nei piani del West Ham, pronto a cederlo con la formula del prestito secco.

La dirigenza rossonera vorrebbe chiudere l’affare il prima possibile per evitare l’inserimento di altri club. Il tedesco, infatti, piace parecchio in Germania. Sullo sfondo restano altri profili, come Joshua Zirkzee. Da escludere, al momento, invece, Mauro Icardi. Dusan Vlahovic? Il serbo può tornare di moda in estate quando sarà scaduto il contratto che lo lega al momento alla Juventus.

Calciomercato Milan, il punto sulla difesa: ecco il rinforzo giusto

Per quanto riguarda il difensore centrale, Massimiliano Allegri spera di riceverne uno in regalo in inverno. Oggi i titolari sono Pavlovic, Tomori e Gabbia, con De Winter prima e unica alternativa. Odogu, arrivato in estate, nelle ultime ore di mercato, è infatti rimasto ai margini. Il tecnico livornese non lo considera pronto e l’idea è quella di mandarlo a giocare in prestito altrove, magari in Serie A.

Prima della sua partenza serve un sostituto, che possa fornire un contributo alla squadra. Si cerca, dunque, un giocatore d’esperienza, a basso costo. Ma per l’estate Igli Tare e Giorgio Furlani sono pronti ad investire. Tra i nomi in cima alla lista c’è quello di Solet.

E’ arrivato da un anno in Italia, mostrando fin da subito tutte le sue qualità. Le big della Serie A lo hanno così messo nel mirino. Piace a Inter e Juventus, ma ci sta pensando seriamente anche il Milan. La valutazione non è certo bassa – sui 25 milioni di euro – ma il contratto in scadenza nel 2027 potrebbe portare l’Udinese a fare degli sconti.