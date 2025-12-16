Milan, accelerata improvvisa: Tare blocca l’attaccante

I rossoneri hanno deciso di accelerare per l’acquisto dell’attaccante: se tutto andrà per il meglio, a gennaio sarà del Milan

Il Milan ha bloccato un attaccante per gennaio. Santiago Gimenez continua ad essere un mistero: poche settimane fa Allegri parlava di una caviglia a posto, adesso sta riflettendo sull’operazione chirurgica. Se dovesse andare davvero così, significa che per lui ci sarà un altro lungo periodo di stop. Ecco perché è fondamentale intervenire e al più presto, e Igli Tare sta provando a farlo. In queste ore ha infatti messo le mani su Niclas Fullkrug, centravanti del West Ham. Si è trasferito a Londra nell’estate del 2024 (anche in quel periodo era stato accostato ai rossoneri prima di Abraham) ma si è trovato malissimo. Lui vuole andare via e il club vuole mandarlo: si sono così create le condizioni per quella che è a tutti gli effetti un’opportunità di mercato vera e propria.

Tare blocca Fullkrug

Tare vuole impostare questo acquisto su un prestito. L’ingaggio del tedesco è alto: in Premier League guadagna oltre 5 milioni, ma il Milan pagherà solo la metà per il momento fino a giugno, poi si vedrà. L’idea è di dare ad Allegri, con il quale c’è stato un meeting di mercato dopo la gara col Sassuolo, l’attaccante con le caratteristiche che cerca. Centravanti d’area di rigore, utile a vincere le partite sporche e a duellare coi difensori avversari. E Fullkrug ha queste caratteristiche, oltre ad essere esperto: a febbraio compirà infatti 33 anni. Nel mondo del calcio ad alti livelli ci è arrivato piuttosto tardi con il passaggio al Borussia Dortmund, e ha giocato anche con la Nazionale all’ultimo europeo, poi però è caduto in un momento di difficoltà che dura tuttora.

Le alternative

Joshua Zirkzee continua ad essere un’idea. Il Milan ha avuto contatti col Manchester United così come la Roma, e occhio anche al Napoli in merito alla situazione Lorenzo Lucca. E qui ci colleghiamo di nuovo ai rossoneri. L’attaccante italiano piace ad Allegri per caratteristiche, ma la sua è una questione complessa. Non è ancora tutto del Napoli: l’obbligo di riscatto è fissato per giugno, questo significa che, se gli azzurri vogliono prestarlo o addirittura cederlo, devono prima riscattarlo dall’Udinese, e al momento non sembra essere uno scenario plausibile. Da qui le difficoltà per questa trattativa. Fullkrug è la più semplice sotto tutti i punti di vista, non a caso è quello più vicino alla chiusura.