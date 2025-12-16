Milan, gli indisponibili per la semifinale col Napoli: un solo rientro certo

Gli indisponibili del Milan in vista della semifinale contro il Napoli di giovedì sera di Supercoppa: un solo rientro certo

Il viaggio verso Riyad è un passaggio chiave della stagione rossonera. Il Milan decolla oggi da Malpensa con l’obiettivo di giocarsi la Supercoppa Italiana nella semifinale contro il Napoli, in programma giovedì 18 dicembre alle 20 ora italiana. Allegri prepara la trasferta con più di una riflessione legata alle condizioni fisiche di alcuni elementi chiave, mentre la lista dei convocati prende forma tra certezze e assenze pesanti.

L’attenzione principale riguarda la difesa: Matteo Gabbia non dovrebbe far parte della spedizione. Il centrale ha lasciato il campo contro il Sassuolo per un fastidio al ginocchio sinistro e continua ad avvertire dolore. Gli esami hanno fornito un quadro chiaro: “Trauma in ipertensione del ginocchio, per il quale sono state escluse lesioni capsulari e legamentose“. Un responso rassicurante sul piano clinico, ma insufficiente per autorizzare un impiego immediato. Lo staff medico preferisce prudenza, con la possibilità di rivederlo solo in caso di finale prevista lunedì 22 dicembre.

Infortunati Milan, attacco e centrocampo: com’è la situazione

Il reparto offensivo presenta problemi ancora più complessi. Santiago Gimenez resta tra gli indisponibili certi, con uno stop prolungato legato alla caviglia sinistra. L’assenza dura ormai da fine ottobre e il percorso di recupero procede senza certezze sui tempi. La recente visita svolta in Olanda ha alimentato interrogativi ulteriori, con la valutazione di un possibile intervento chirurgico. Un’ipotesi che allontana il rientro e costringe Allegri a rivedere le rotazioni. In Arabia Saudita non ci sarà nemmeno un utilizzo pieno di Rafael Leao.

L’esterno portoghese ha saltato il Sassuolo per un affaticamento al flessore destro e continua con lavoro differenziato. Le sensazioni restano caute e, contro il Napoli, il suo impiego potrebbe limitarsi alla panchina. In avanti toccherà quindi a Pulisic guidare l’attacco, con una scelta obbligata tra Loftus-Cheek e Nkunku per completare il reparto.

Le notizie migliori arrivano dal centrocampo. Youssouf Fofana ha svolto l’intera seduta a Milanello con il gruppo e sarà regolarmente a disposizione a Riyad. Il francese aveva accusato un problema muscolare a fine novembre e ha saltato diverse gare tra campionato e coppa, ma ora offre ad Allegri una soluzione preziosa per equilibrio e intensità. La sua presenza consente al tecnico di gestire meglio le energie in una partita ad alta tensione contro il Napoli di Conte. La Supercoppa Italiana diventa un banco di prova decisivo, non solo per il trofeo ma anche per misurare la tenuta del gruppo in una fase carica di impegni. Il Milan parte con qualche cerotto, ma anche con la convinzione di potersela giocare fino in fondo.