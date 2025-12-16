Retroscena Bartesaghi: lo volevano già a Londra

Il terzino è il protagonista del momento. La rivelazione del giornalista in merito alla squadra inglese che lo ha messo nel mirino da tempo

La doppietta di Davide Bartesaghi ha reso certamente meno amaro il pareggio del Milan contro il Sassuolo. Il popolo rossonero non ha chiaramente preso bene il 2 a 2 di domenica, ma la prestazione magica del giovane italiano ha reso felici proprio tutti.

Tutti tranne Estupinan, ovviamente, che ha perso definitivamente il posto da titolare. L’ex Brighton non gioca dal primo minuto ormai da tempo. Dopo il disastro di Parma, Massimiliano Allegri ha deciso di puntare senza più alcun indugio su Davide Bartesaghi. L’unica parentesi è arrivata in Coppa Italia contro la Lazio, ma anche in questo caso la prestazione non è stata esaltante, con un errore davvero grave ad inizio gara.

Sirene inglesi per Bartesaghi, ma il futuro è deciso: il punto della situazione

Davide Bartesaghi è un vero e proprio tesoro del Milan. Il giovanissimo italiano classe 2005, cresciuto a Milanello, è un cuore rossonero: la speranza di tutti è quella che si possa crescere e andare avanti insieme ancora per parecchi anni. Il difensore ha un contratto, da poco firmato, fino al 30 giugno 2030, ma ben presto potrebbe arrivare un ulteriore sigillo per adeguare il suo stipendio al suo status da titolare.

Una nuova firma potrebbe però essere utile soprattutto per allontanare i rumors di calciomercato: “Allegri l’ha definitivamente consacrato a esterno a tutta fascia, dandogli la possibilità di accompagnare di più la manovra e, soprattutto, chiudere l’azione, come sul primo gol: Loftus-Cheek da destra taglia tutta l’area rasoterra e sul secondo palo, alle spalle di Walukiewicz, spunta lui”. Afferma Marco Guidi a La Gazzetta dello Sport.

Il giornalista poi ricorda l’interesse per Bartesaghi che arriva da Londra: “E sì che Bartesaghi sarebbe un terzino da difesa a 4. Forse addirittura un braccetto da retroguardia a 3. In quella posizione era stato visionato dall’Arsenal, che già in estate l’avrebbe portato volentieri a Londra”.

Ma adesso c’è solo il rossonero: “Sarà più complicato portarlo via dal Milan ora. Un ragazzo formato nel settore giovanile, tifoso rossonero fin da piccolo, italiano è un tesoro prezioso anche per il futuro. Intanto, Davide pensi al presente, che dall’Under 21 presto potrebbe portare anche l’azzurro della Nazionale”.