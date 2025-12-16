Scambio in Serie A, il Milan pronto a sacrificare Odogu

Le ultimissime notizie relative al futuro della difesa: Igli Tare e Giorgio Furlani hanno scelto il nuovo colpo. Il punto della situazione

“Nel corso della gara Milan-Sassuolo, disputata ieri, Matteo Gabbia, ha riportato un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro. Gli accertamenti clinico-strumentali eseguiti in data odierna hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali”.

🚨🔴⚫️#Milan – Nel corso della gara #MilanSassuolo disputata ieri, Matteo #Gabbia ha riportato un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro.

Gli accertamenti clinico-strumentali eseguiti in data odierna hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali. — Martin Sartorio (@MartinSa1988) December 15, 2025

Recita così la nota del Milan comunicata ai giornalisti in merito alle condizioni di Matteo Gabbia. Il difensore e tutto il popolo rossonero possono tirare un sospiro di sollievo per l’esclusione di lesioni, che lo riporteranno in campo a stretto giro. E’ difficile, però, che possa esserci per la Supercoppa Italiana, ma il Diavolo è pronto a farlo viaggiare con se.

La sua assenza – qualora confermata – sarà chiaramente pesantissima e fa capire quanto sia fondamentale per il Milan reperire dal mercato un nuovo centrale di difesa. Contro il Napoli giovedì prossimo toccherà a De Winter prendere il suo posto.

Calciomercato Milan, nuovo colpo dalla Serie A: il punto della situazione

L’ex Genoa non ha convinto pienamente fino a questo momento e contro Lazio in Coppa Italia e ieri contro il Sassuolo ha fatto davvero male. Ora avrà l’occasione di mettersi alla prova: non ci sono alternative a de Winter. Una, in realtà, ci sarebbe ed è il giovanissimo Odogu, del quale però Massimiliano Allegri non si fida.

L’ex Wolfsburg è dunque a fare le valigie per mettere minuti nelle gambe e giocare con continuità. L’idea del Milan è quella di cederlo in prestito secco in Serie A. Sarebbe stata individuata già la squadra: si tratta del Genoa, dove in estate si è trasferito Lorenzo Colombo e dalla quale è stato acquistato de Winter.

Il trasferimento sarebbe propedeutico all’acquisto di Vasquez. Il connazionale ha maturato la giusta esperienza nel massimo campionato per fare il salto di qualità. Ha dimostrato di saper giocare in una difesa e potrebbe, dunque, essere perfetto per il Milan. Il costo del cartellino non è superiore ai 15 milioni di euro. Può quindi essere Vasquez il prossimo colpo di Giorgio Furlani e Igli Tare